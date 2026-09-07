أمام الهلال.. نيوم يغيّر الظهيرين ويعيد آل حجي

أجرى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، تغييرين في مركزَي الظهيرَين الأيمن والأيسر مُقرِّرًا إبعاد محمد البريك وإسلام هوساوي عن التشكيل الأساسي الذي اختاره أمام الهلال، الإثنين، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

ويجلس البريك وهوساوي على مقاعد البدلاء بعد مشاركتهما أساسيين في لقاء الفريق الماضي مع الخليج ضمن الجولة الخامسة.

ودخل الخط الخلفي عوضًا عنهما محمد الدوسري، والأردني مهند أبو طه خلافًا للمباراة الماضية التي جلس فيه الأول احتياطيًّا، وولج الثاني الملعب قبل نهايتها بثماني دقائق.

وغادر التشكيل المهاجم هارون كمارا أيضًا من أجل عودة علاء آل حجي، لاعب الوسط، إلى الخيارات الأساسية.

ويبدأ نيوم المباراة بالبولندي مارسين بولكا، حارس المرمى، وأمامه المدافعون الأربعة محمد الدوسري والفرنسي ناثان زيزي ومواطنه مالانج سار ومهند أبو طه.

ويضمُّ خط الوسط الإيفواري أمادو كوني وعبد الملك العييري وعلاء آل حجي، فيما يتمركز على الطرفين مهند آل سعد، وخليل العبسي، الجناحان الأيمن والأيسر، ويقف الفرنسي أليكسندر لاكازيت، مهاجمًا وحيدًا.

وربح نيوم تسع نقاطٍ من الجولات الخمس الأولى بفضل تحقيقه ثلاثة انتصاراتٍ مقابل هزيمتين.