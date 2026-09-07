إصابة بونو تمنح العويس الفرصة الأولى

أدَّت إصابة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، خلال علميات الإحماء قبيل مواجهة «الأزرق» مع نيوم، الإثنين، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي، إلى دخول زميله محمد العويس التشكيل الأساسي.

ورصدت «الرياضية» شكوى بونو من إصابةٍ أثناء التدريب التنشيطي قبل المباراة ومغادرته الملعب بعد نقاشٍ مع الجهاز الطبي.

وبعدها أعلن الهلال عبر حسابه في منصة «إكس» مشاركة العويس أساسيًّا بدلًا من بونو نظير شعور المغربي بـ «آلامٍ في العضلة الخلفية خلال عمليات الإحماء».

وأفاد الحساب بدخول الحارس محمد الربيعي القائمة ليجلس بديلًا للعويس خلال المباراة التي يحتضنها ملعب «المملكة أرينا».

وسيشارك العويس للمرة الأولى مع الفريق العاصمي في دوري روشن منذ عودته إلى الفريق عبر نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من العُلا «درجة أولى».

وظهر الحارس الدولي مرَّةً واحدةً مع الهلال بعد العودة عندما شارك أساسيًّا أمام الرائد في دور الـ 32 من كأس الملك.