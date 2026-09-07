بنقطة الرياض.. الخليج الأكثر سلبية في «روشن»

بات فريقُ الخليج الأول لكرة القدم الأكثرَ تعرُّضًا للتعادلات السلبية في موسم دوري روشن السعودي الجاري، بالتساوي مع التعاون، بعد أن انتهت دون أهدافٍ مباراتُه مع ضيفه الرياض، مساء الإثنين في الدمام ضمن الجولة السادسة.

ورفعت المباراة عدد نقاط الخليج إلى أربعٍ، مقابل خمسٍ للرياض، الذي خسِر جهود جناحه المصري محمود حسن تريزيجيه مبكِّرًا بسبب الإصابة.

وسقط تريزيجيه على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بعد لعبةٍ مشتركةٍ، وخرج في تبديلٍ اضطراري عند الدقيقة 14، تاركًا مكانه في التشكيل الأساسي للجناح حسن العلي.

وأجرى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، تبديلين آخرين، في حين استخدم البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق المضيف، تبديلاته الخمسة.

والتعادلُ السلبي، هو الثالث للخليج ضمن موسم الدوري الجاري، ما يجعله الأكثر تعرُّضًا لهذه النتيجة، بالتساوي مع التعاون.

وتعادل الخليج دون أهدافٍ مع التعاون ذاته ضمن الجولة الأولى، والشباب في الثانية. وعلى النتيجة ذاتها، انتهت مواجهتا التعاون مع الفيحاء في الثالثة، والفتح في الخامسة.

وبنهاية مباراة الخليج والرياض، ارتفع إلى سبعةٍ عدد التعادلات السلبية في الموسم الجاري من الدوري.