عربية السلة.. سيدات القادسية يخسرن أمام الجزيرة

خسر فريق القادسية لكرة السلة للسيدات أمام الجزيرة المصري 63ـ98، الإثنين، على صالة نادي سبورتنج الرياضي، في ثالث مبارياته ضمن البطولة العربية بنسختها الـ 27 المنظَّمة في مدينة الإسكندرية.

ويلاقي القادسية نظيره القرين الكويتي، الثلاثاء، في المواجهة الرابعة بالبطولة التي تُلعَب بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة سبعة فرقٍ.

وحقَّق فريق سيدات القادسية فوزًا واحدًا، جاء أمام الفتاة الكويتي 76ـ65، بينما خسر أمام سبورتينج 62ـ78، ويحتل حاليًّا المركز الرابع برصيد أربع نقاطٍ.

ويختتم القادسية مشاركته في الدور التمهيدي من البطولة العربية بمواجهة الأهلي المصري، ثم الشارقة الإماراتي الخميس والجمعة المقبلين.