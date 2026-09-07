الثلاثاء.. 48 شوطا و9 ملايين ريال تنتظر متسابقي «اللقايا»

تُختتم منافسات فئة «اللقايا»، ثاني الفئات المعتمدة في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثامنة الجارية على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للهجن، الثلاثاء.

وتشهد الفئة على مدى ثلاثةٍ أيام 48 شوطًا بمسافة أربعة كيلومتراتٍ، وبإجمالي جوائزَ ماليةٍ 9.41 مليون ريال، فيما تتَّجه الأنظار في اليوم الختامي إلى ستة أشواطٍ مسائيةٍ على كؤوس مهرجان ولي العهد لفئات «المفتوح» و«العام» و«إنتاج السعودية» بجوائزَ تصل إلى 5.75 مليون ريال.

وتبلغ جوائز كأس «بكار عام» 1.275 مليون ريال، منها 700 ألف لصاحب المركز الأول، فيما خُصِّص 1.025 مليون لكأس «بكار مفتوح»، و925 ألفًا لكأس «قعدان عام»، و975 ألفًا لكأس «إنتاج السعودية بكار عام»، و775 ألفًا لكلٍّ من كأسَي «قعدان مفتوح»، و«إنتاج السعودية قعدان عام».

وكانت منافسات الفئة انطلقت، الأحد الماضي، بـ 14 شوطًا مسائيًّا، بلغت جوائزها 1.260 مليون ريال، ثم جرى 16 شوطًا صباحيًّا بجوائز 1.440 مليون ريال، فيما يشهد صباح الثلاثاء تنظيم 12 شوطًا لفئتَي المفتوح والعام بإجمالي جوائز 960 ألف ريال.

وتُنظَّم النسخة الثامنة من المهرجان تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري بمشاركة مُلَّاك الهجن من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والعالمية.

ويهدف المهرجان إلى تأصيل رياضة سباقات الهجن وتطويرها، والمحافظة على مكانتها بوصفها إرثًا ثقافيًّا ورياضيًّا أصيلًا، وتعزيز حضورها محليًّا ودوليًّا.