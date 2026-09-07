جوميز: تعادل محبط.. والسيطرة غير كافية

عبَّر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، عن إحباطه من التعادل 0-0 مع الرياض، مساء الإثنين في الدمام، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

وتحدث، خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، عن تحكم لاعبيه في مجريات اللعب على مدى 90 دقيقة.

وشرح: «المشكلة أننا لم نستثمر الفرص التي سنحت لنا بعد أن سيطرنا بالكامل، فرضنا أسلوبنا، لكنّي محبط من النتيجة».

وعلّل البرتغالي عجز لاعبيه عن التسجيل أمام مضيفهم قائلًا: «السبب أننا لم نسدد العدد الكافي من التسديدات، هذا ما كان ينقصنا، لم نستثمر سيطرتنا في صناعة عدد كبير من الفرص».

وشدد على ضرورة «معالجة الأوضاع في الفترة المقبلة»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ظهور فريقه بمظهر دفاعي منظم في مباريات الدوري التي شَهِدت تعادله، وعددها أربع من أصل ست.

ورفعت مباراة الرياض عدد نقاط الخليج إلى 4 من أصل 18.