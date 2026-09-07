تمبكتي وشراحيلي يبدآن رحلة الاتفاق

التحق رياض شراحيلي ومرزوق تمبكتي، ثنائي فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، بالتدريبات بمقر النادي في الدمام، وفق ما نشره حساب النادي عبر منصة «إكس».

ودخل تمبكتي مباشرةً في التدريبات الجماعية، في حين يواصل شراحيلي برنامجه التأهيلي، وخضع لتدريباتٍ خاصَّةٍ داخل صالة الحديد، تمهيدًا لتجهيزه بشكلٍ تدريجي قبل مشاركته مع المجموعة.

ومن المنتظر أن يصل البرازيلي بيدرو هنريكي، مدافع الفريق الجديد، الثلاثاء، في حين يلتحق عبد الإله الهوساوي بالتدريبات بعد نهاية لقاء الفيصلي.

وعلى الصعيد الميداني، رفع المدرب الأسترالي آرثر باباس درجة الاستعداد لمباراة الفيصلي، إذ اشتملت الحصة التدريبية على تطبيقاتٍ للتعامل مع الكرات العالية، إلى جانب تدريبات التسديد في عددٍ من الحالات الهجومية.

وحرص باباس أيضًا على الاجتماع بلاعبي الدفاع خلال التدريب لتصحيح الملاحظات المرتبطة بالتمركز والتنظيم الدفاعي قبل أن يُنهي الحصة بمناورةٍ أجراها على منتصف مساحة الملعب.