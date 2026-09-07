باباس: واجهنا تحديات في الانتقالات.. والتوقف فرصتنا

كشف الأسترالي أرتور باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن حدوث مستجداتٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية، واصفًا إياها بالإيجابية، مشيرًا إلى أن فريقه واجه عددًا من التحدِّيات خلال الانتقالات الصيفية، مبينًا أن فترة التوقف المقبلة ستكون مهمةً لزيادة الانسجام مع اللاعبين الذين انضمُّوا أخيرًا.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي، الإثنين: «حدثت بعض التغييرات والمستجدات خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهذا مؤشِّرٌ جيدٌ».

وأضاف: «واجهنا بعض التحدِّيات خلال فترة الانتقالات، لكنني فخورٌ جدًّا بالعمل الذي قدَّمناه، ونسعى إلى الظهور بأفضل صورةٍ. في بعض الأحيان لا يساعدك الوقت، خاصَّةً أن عددًا كبيرًا من اللاعبين انضمُّوا إلينا خلال الانتقالات الصيفية، لذا ستكون فترة التوقُّف مفيدةً لنا».

وعن مواجهة الفيصلي، أجاب: «بعد عودتنا من أبها، حضَّرنا اللاعبين جيدًا لهذه المواجهة، خاصَّةً عقب الفوز على أبها، ونتطلَّع الآن إلى تحقيق النقاط الثلاث».

وأضاف: «لا أقلِّل من شأن الفيصلي، فهو فريقٌ منظَّمٌ، لكنْ نحتاج في مثل هذه المباريات إلى تحقيق الانتصار، وحصد النقاط الثلاث، وعلينا أن نظهر بصورةٍ مميَّزةٍ في جميع مواجهاتنا، وأن نطبِّق أسلوب لعبنا».

وتطرَّق مدرب الاتفاق إلى ضغط اللقاءات، موضحًا: «أغلب أندية الدوري تواجه الجدولة نفسها، وهذا يعني عدم وجود وقتٍ كافٍ بين المباريات، لذا ينصبُّ تركيزنا خلال هذه الفترة على الاستشفاء. نحن تطوَّرنا كثيرًا في النادي من ناحية استرجاع اللاعبين جاهزيتهم».

وعن الخيارات الهجومية المتاحة أمامه، ردَّ باباس: «أرى أن ريان ميسي يضيف لنا دائمًا عندما يشارك، وكذلك خالد الغنام، ومثل هذه الخيارات تمنحنا قوةً إضافيةً، خاصَّةً عندما يبدأ المنافس في الشعور بالإرهاق، إذ نحن نملك لاعبين في الهجوم قادرين على تقديم إضافةٍ كبيرة».