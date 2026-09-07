المرة الثانية.. فانولي يقود فيورنتينا

عيّن نادي فيورنتينا الإيطالي، الإثنين، باولو فانولي مدربًا لفريقه الأول لكرة القدم بعدما قاده إلى البقاء في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، خلفًا لفابيو جروسو الذي أقيل الأحد بعد خسارته أول ثلاث مباريات بالدوري.

وجاء في بيان مقتضب للنادي: «يعلن فيورنتينا أنه أوكل إلى باولو فانولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول. شكر كبير للمدرب على قبوله فورًا وبحماس تلبية نداء الفريق».

وكان فانولي خلف ستيفانو بيولي في نوفمبر الماضي عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير برصيد أربع نقاط فقط بعد 10 مراحل. وتحت قيادته، أنهى فيورنتينا الموسم في المركز الـ 15 وبلغ ربع نهائي دوري المؤتمر «كونفرنس ليج».

وعلى الرغم من أن فانولي الذي سبق له تدريب فينيزيا وتورينو أيضًا، كان من المفترض أن يمدد عقده لموسم إضافي بعد ضمان البقاء، فإن إدارة فيورنتينا قررت في يونيو إسناد المهمة إلى جروسو الذي كان يشرف حينها على ساسولو.

لكن فيورنتينا بدأ موسمه في الدوري الإيطالي بشكل كارثي، إذ تلقى هزيمة قاسية أمام روما 0-4، قبل خسارة على ملعبه أمام فروزينوني الصاعد حديثًا 0-3، ثم هُزم على ملعبه مرة أخرى أمام تورينو 1-2 السبت.