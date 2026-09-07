دولاك: سعيد بالنقطة في أجواء الدمام

بدا البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، راضيًا عن التعادل مع الخليج، مساء الإثنين، لافتًا إلى حرارة أجواء الدمام وصعوبة اللعِب فيها.

وتعادل الفريقان من دون أهداف، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في باكورة مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، صرّح مدرب الرياض: «أنا سعيد جدًا اليوم، وسأكرر ما قلته داخل غرفة الملابس، وهو أنني أشكر جميع اللاعبين، فالظروف صعبة هنا والأجواء حارة، أتينا من خارج المنطقة واللاعبون قدموا ما لديهم، خسرنا نقطتين لكنّي سعيد بمجهودهم».

وذكر البرازيلي أن فريقه غير مكتمل الصفوف، وقال: «الظروف لم تخدمنا، لذلك أنا واقعي، كان علينا الخروج بأقل الأضرار».

وتابع: «الظروف مؤثرة، نتحدث عن الغيابات وضيق الوقت بين المباريات، لكن علينا استغلال ذلك ومنح اللاعبين الشبّان فرص المشاركة، صحيح أن النتائج غير جيدة بالنسبة لنا لكن علينا استغلال الفرص».

ورفعت مباراة الخليج عدد نقاط الرياض إلى 5، جمعها من فوز وتعادلين مقابل 3 خسائر.