«أمريكا المفتوحة».. تشنج تقصي إيجا

قدمت الصينية تشنج تشين وين، المتأهلة من التصفيات، عودة مذهلة أخرى لتفجر مفاجأة ​بالفوز 7-5 و6-3 على البولندية إيجا شفيونتيك حاملة ستة ألقاب كبرى، في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الإثنين، بعدما قلبت تأخرها 0ـ5 في المجموعة الافتتاحية لتبلغ دور الثمانية.

وشقت البطلة الأولمبية طريقها عبر التصفيات في ظل تراجع حاد في مسيرتها، لكنها ‌استعادت أفضل مستوياتها ‌في نيويورك، وتفوقت ​على منافسة ‌كانت ⁠تتقدم ​عليها 7ـ1 ⁠في المواجهات المباشرة قبل مباراة الإثنين.

وستواجه ‌في الدور المقبل الفائزة ​من مواجهة اليابانية ‌نعومي أوساكا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

ويبدو ‌أن تشنج تقدم أفضل ما لديها عندما تكون تحت الضغط، إذ عادت من تأخرها 0ـ5 في المجموعة الفاصلة خلال مباراتها في الدور الثالث الأسبوع الجاري، ونجحت في تكرار الأمر ذاته على ملعب آرثر آش، منقذة ثلاث ⁠نقاط ⁠لحسم المجموعة الأولى وسط تزايد إحباط إيجا بطلة 2022.

وطلبت إيجا وقتًا مستقطعًا للعلاج بعد الشوط الثالث من المجموعة الثانية، لكنها لم تبد متأثرة بالإصابة في الفخذ الأيسر عند عودتها إلى الملعب.

وكسرت تشنج إرسال منافستها في الشوط السابع بضربة خلفية ناجحة بمحاذاة الخط، ثم حسمت المباراة بكسر إرسال جديد عند النقطة الرابعة لحسم المباراة، لتترك ​إيجا تبكي مجددًا ​بعد عامين من خسارة اللاعبة البولندية في قبل نهائي أولمبياد باريس أمام اللاعبة الصينية.