الثلاثاء.. الاتحاد يستقبل فينالدوم

يصل الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، إلى جدة، الثلاثاء، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن لاعب الاتفاق السابق من المقرَّر أن يحضر مواجهة الاتحاد والفيحاء، الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان الاتحاد أعلن، الأحد، التعاقد مع فينالدوم من أجل تمثيل الفريق لمدة موسمٍ واحدٍ.

ولعب فينالدوم 101 مباراة مع الاتفاق، وأحرز له 38 هدفًا، فيما صنع 17. وعلى صعيد «روشن»، خاض 96 مباراةً، سجَّل فيها 36 هدفًا، وصنع 16.

ويمتلك الهولندي، الذي لعِب 96 مباراةً دوليةً مع منتخب بلاده، مسيرةً حافلةً في أوروبا حيث مثَّل ليفربول ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وإيه إس روما الإيطالي، وفينورد وأيندهوفن في بلاده.