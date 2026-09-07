الصقر يفرض التعادل على العدالة

خيَّم التعادل 1ـ1 على مواجهة فريق العدالة الأول لكرة القدم وضيفه الصقر على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وبكَّر العدالة بهدف السبق عبر مهاجمه البرازيلي دييجو ميراندا عند الدقيقة 13 بعد مجهودٍ فردي مميَّزٍ، أنهاه بتسديدةٍ، سكنت الشباك.

ولم يتأخَّر رد الصقر حيث نجح المهاجم النيجيري دينيس سيساج في تعديل النتيجة عند الدقيقة 29، لتستمر محاولات الفريقين بحثًا عن هدف التقدم.

ولم تتغيَّر النتيجة فيما تبقَّى من دقائق اللقاء، لينتهي بالتعادل، ويحصل كل فريقٍ على نقطةٍ في مشواره بدوري الدرجة الأولى.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد العدالة إلى خمس نقاطٍ في المركز السادس، بينما وصل الصقر إلى النقطة الرابعة من أربعة تعادلاتٍ في المركز العاشر في انتظار بقية مواجهات الجولة.