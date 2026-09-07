العضلة الخلفية تُخرِج تريزيجيه.. وفحوصات تحدد الإصابة

تعرّض المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق الرياض الأول لكرة القدم، إلى إصابة عضلية جديدة، أجبرته على الخروج مبكّرًا أمام الخليج، مساء الإثنين في الدمام، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، أظهر التشخيص المبدئي شكوى اللاعب في عضلة الفخذ الخلفية، على أن يخضع لاحقًا إلى فحوصات طبية للوقوف بدقّة على حجم الإصابة.

وسقط الدولي المصري على أرضية الملعب، بعد كرة مشتركة مع المالي بابي كوياتي، مدافع الخليج، عند الدقيقة 12.

وبدا تريزيجيه متأثرًا للغاية بعد الإصابة، وخرج في تبديل اضطراري وسط مواساة زملائه له، تاركًا مكانه في التشكيل الأساسي للجناح حسن العلي.

وغاب المصري، البالغ من العمر 31 عامًا، عن مباراة فريقه ضد الأهلي، ضمن الجولة الخامسة، بسبب شدّ عضلي.