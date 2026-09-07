آخرهم كوليبالي.. 7 أصابوا مرمى الهلال بالخطأ

جاء سابع هدف عكسي يهز شباك فريق الهلال الأول لكرة القدم في دوري المحترفين بتوقيع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، خلال مباراة «الأزرق» مع نيوم، مساء الإثنين، ضمن الجولة السادسة.

وفي الدقيقة 15 من المباراة أسكن كوليبالي الكرة شباك زميله محمد العويس، حارس المرمى، مهديًا نيوم الهدف الأول.

وأصبح هذا أول هدف عكسي يلج مرمى الهلال في النسخة الجارية من البطولة.

واهتزت شباك الهلال من قبل، بستة أهداف عكسية متفرقة في المواسم السابقة من بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008.

وتضمّ قائمة مسجِّلي الأهداف العكسية في مرمى الهلال كلًّا من عبد الله الزوري، وأحمد شراحيلي، ومحمد البريك، والفرنسي بافيتمبي جوميز، وعلي البليهي، والبرتغالي روبن نيفيش، والتحق بهم كوليبالي.

وسجّل الزوري هدفه العكسي في مباراة الهلال والاتفاق 25 يناير 2013 التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

وفي 30 أكتوبر 2015 أصاب شراحيلي شباك الهلال بالخطأ لمصلحة الاتحاد، ويومها خسر الفريق العاصمي المباراة 3ـ4.

وأحرز البريك هدفه العكسي خلال مباراة الهلال والتعاون في 31 ديسمبر 2016، وفاز فريقه 4ـ2.

وشهدت مباراة الهلال والفتح في 10 أغسطس 2020 هدف جوميز العكسي، واستطاع «الأزرق» الفوز 2ـ1.

وأسكن البليهي الكرة مرمى الهلال في مباراة الفريق مع الرياض، 8 مارس 2024، وحسم رفاقه المباراة بنتيجة 3ـ1.

وأمام النجمة في 7 نوفمبر 2025، سجّل نيفيش في مرمى الهلال الذي فاز بالمباراة 4ـ2.