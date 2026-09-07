مهرجان ولي العهد.. سيطرة سعودية على كؤوس «المزاين»

خطفت المطية «شمعة» لمالكها الإماراتي محمد العامري لقب الشوط الأول الرئيس والتوقيت الأفضل في ثاني أيام منافسات «اللقايا»، وخامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن 2026.

وامتدَّت أشواط الإثنين لمسافة أربعة كيلومتراتٍ بتوقيتٍ زمني مميَّزٍ قدره 6:05.114، وبمعدل أعلى سرعةٍ بلغ 39.440 كم/س.

وحققت الهجن الإماراتية والعمانية الصدارة في ستة أشواطٍ، والهجن السعودية في شوطين، والقطرية والكويتية في شوطٍ واحدٍ وسطَ مشاركة 845 مطيةً، فيما بلغ المتوسط العام للتوقيت في أشواط الفترة الصباحية 6:44.310، وفقًا للجنة المنظِّمة.

وطبقًا لبيان اللجنة الإعلامية للمهرجان شهدت أشواط «المزاين» فوز المشارك عبد الله قشعان بالمركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط «فردي مفاريد بكار» للون «الحمر» عبر المطية «الحاكمة هداجات»، وحقق المشارك محمد بن خزام المركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط «فردي قعدان» للون «الحمر» عبر المطية «خزام الجافل»، وحصد المشارك ماجد العتيبي المركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط «فردي بكار» للون «الشقح»، وجاء المشارك عايض بن رفعان بالمركز الأول ونال كأس مهرجان ولي العهد في شوط «فردي قعدان» للون «الشقح»، وحقق المشارك فهد السعدي المركز الأول وكأس مهرجان ولي العهد في شوط «فردي بكار للون «الوضح».

يُذكر أن إدراج منافسات «المزاين» يأتي للمرة الأولى في تاريخ مهرجان ولي العهد للهجن منذ انطلاقته عام 2018.

وجاءت هذه الإضافة التاريخية بالتعاون مع نادي الإبل، لتستمر على مدار ثلاثة أيامٍ رئيسةٍ مخصَّصةٍ لفئة «المفاريد» بهدف مواكبة تطلُّعات المُلَّاك، وتطوير رياضة الإبل وتحويلها إلى صناعةٍ رياضيةٍ واقتصاديةٍ متكاملةٍ، تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة انطلقت، الخميس الماضي، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للهجن وبجوائزَ ماليةٍ تجاوزت 50 مليون ريال.