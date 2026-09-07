ثلاثي التعاون الجديد يدخلون قائمة الحزم

أكدت لـ«الرياضية» مصادر خاصة دخول إبراهيم محنشي وفارس الغامدي وناصر الهليل، ثلاثي فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى قائمة المواجهة مع الحزم، الثلاثاء في الرس، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

وتعاقد نادي التعاون، الأحد قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، مع محنشي، لاعب الوسط، من القادسية، والهليل، قلب الدفاع، من النجمة، والغامدي، لاعب الوسط، من الاتفاق، مانحًا كلًّا منهم عقدًا يمتد إلى صيف 2029 مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وخاض الثلاثة، مساء الإثنين في بريدة، أول حصة تدريبية لهم مع فريقهم الجديد. وأشارت المصادر إلى دخولهم قائمة المباراة، مُرجِّحةً جلوسهم على دكّة الاحتياط، على أن تبقى مشاركتهم بيد المدرب الصربي زاركو لازيتيتش.

ويبحث التعاون عن فوزه الأول في موسم الدوري، بعد خمس مبارياتٍ خسِر اثنين منها وتعادل في ثلاث.

وعبرَ فترة الانتقالات الأخيرة، دعم النادي القصيمي صفوف فريقه باستقطاب 14 لاعبًا، نصفهم أجانب.

وإضافةً إلى مسابقتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، يخوض «السكري» غمار نسخة الموسم الجاري من دوري أبطال آسيا 2، بعدما أنهى نسخة «روشن» الماضية في المركز السادس.