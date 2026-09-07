فورمولا 1.. حجار يغيب عن جائزة إسبانيا الكبرى

تأكد غياب السائق الفرنسي إسحاق حجار عن المشاركة في جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، نهاية الأسبوع، لعدم تعافيه من إصابة في معصمه الأيسر، وفق ما أعلن فريقه ريد بول الإثنين.

وقال ريد بول في بيان: «بعد قيادته للفريق في زاندفورت ومونتسا، سيواصل النيوزيلندي ليام لاوسون القيادة إلى جانب الهولندي ماكس فيرستابن في جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد نهاية الأسبوع الجاري».

وأضاف الفريق النمساوي: «اتُخذ هذا القرار في وقت تتواصل فيه إعادة تأهيل إسحاق بشكل إيجابي. ورغم أنه ليس جاهزًا بعد للعودة إلى المقود، فإنه سيكون موجودًا في مدريد لدعم الفريق».

وكما كان الحال في السباقين الأخيرين، سيحل لاوسون محل السائق الفرنسي الشاب، فيما سيشغل الياباني يوكي تسونودا مقعد لاوسون في فريق ريسينج بولز.

وكان حجار الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 22 في نهاية الشهر، قد تعرض لإصابة في معصمه الأيسر خلال حصة تدريبية أثناء العطلة الصيفية. ويحتل حاليًا المركز الثامن في الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 71 نقطة.

وصعد السائق الفرنسي إلى منصة التتويج في جائزة موناكو الكبرى «المركز الثالث»، كما كان قد حقق سلسلة مميزة من سبع نتائج متتالية ضمن المراكز الستة الأولى قبل إصابته.

أما بديله لاوسون، فأنهى سباق زاندفورت في المركز السابع، لكنه اكتفى بالمركز الـ 14 الأحد في مونتسا.

وكان الفرنسي لوران ميكيس، مدير ريد بول ألمح بوضوح خلال عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا إلى أن حجار لن يكون جاهزًا بعد للمشاركة في جائزة إسبانيا الكبرى، مشددًا على البداية الجيدة التي قدمها الفرنسي الموسم الجاري، وعلى أهمية عودته وهو في كامل جاهزيته البدنية.