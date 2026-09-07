النجمة يرفض خسارة الأخدود.. والسلبية تجمع الجبلين والوحدة

تعادل فريق الأخدود الأول لكرة القدم وضيفه النجمة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، بنتيجة 2ـ2، تقدم الأخدود عند الدقيقة 8 عن طريق خالد اللزام بعد عرضية جميلة من جاي ديمبلي، وأدرك جواو نوفايس التعادل للنجمة من نقطة الجزاء «45+4» ولكن روي بيدرو قضى على الفرحة سريعًا بتسجيله للهدف الأخدودي الثاني «45+5»، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأخدود.

وأدرك التعادل للنجمة جواو نيفيز «54»، وكان النجمة الأفضل في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء «90+5»، ليعلن بعدها عن تعادل الفريقين.

وبهذا التعادل رفع الأخدود رصيده للنقطة 6، والنجمة للنقطة 5.

وعلى ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل خيّم التعادل السلبي على مواجهة الجبلين وضيفه الوحدة، ليكتفي كل فريق بإضافة نقطة إلى رصيده.

ويرتفع رصيد النجمة إلى خمس نقاط في المركز السابع، والوحدة بالرصيد النقطي ذاته متأخرًا بفارق الأهداف في المركز الثامن.