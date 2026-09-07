قياسي الأهلي في مأمن.. نيوم يوقف رقم الهلال بانتصار تاريخي

عرقل فريق نيوم الأول لكرة القدم مسيرة منافسه الهلال نحو معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون هزيمة ضمن بطولة دوري المحترفين، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين في مباراة احتضنها ملعب «المملكة أرينا»، معقل «الأزرق»، مساء الإثنين، ضمن الجولة السادسة.

وجاء الهدف الأول عكسيًا بتوقيع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، «د15»، وأضاف الثاني الإيفواري أمادو كوني، لاعب وسط نيوم، «د45».

وهزّ الهدفان شباك محمد العويس، حارس المرمى، الذي دخل التشكيل الأساسي قبل دقائق من انطلاق المباراة، بعد إصابة زميله المغربي ياسين بونو خلال فترة الإحماء.

وحقق نيوم انتصاره الأول تاريخيًا على الهلال في دوري المحترفين بعد هزيمتين شهدتهما النسخة الماضية، التي دشّنت حضور الفريق الشمالي للمرة الأولى في البطولة.

وبات نيوم ثالث فريق يهزم الهلال على ملعبه ضمن بطولة دوري المحترفين، بعد الأهلي والنصر في النسخة قبل الماضية.

وتوقفت مسيرة اللا هزيمة للهلال في دوري المحترفين عند 47 مباراة متتالية، ليفشل في معادلة الرقم القياسي المسجّل باسم الأهلي، صاحب أطول سلسلة مباريات بلا خسارة في تاريخ البطولة، بواقع 51 مباراة بين عامي 2014 و2016.

وخسر الفريق العاصمي في الدوري للمرة الأولى منذ سقوطه أمام النصر 1ـ3، في 4 أبريل 2025، ضمن الجولة الـ 26 من نسخة الموسم قبل الماضي.

واستمر الهلال في صدارة الجدول برصيد 15 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على النصر الذي يمكنه معادلة غريمه التقليدي إذا فاز بمباراته ضمن الجولة الجارية.

في المقابل رفع نيوم رصيده إلى 12 نقطة بفضل تحقيق انتصاره الرابع مقابل هزيمتين.