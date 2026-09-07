كلام في الإعلام

ترند «البودكاست» دخل على القنوات التلفزيونية، وبدلًا من محاكاة التلفزيون كمحطة عريقة أصبح المحطة تحاكي البودكاست ذا التكاليف القليلة. أعتقد أن أفضل ما تستطيع فعله القنوات التلفزيونية هو ألا تتبع الترند أيًا كان، وأن تقدم هي البرامج التي لا ينافسها عليها أحد بسبب قوة الإنتاج الضخم للبرامج. إذا نافست القنوات الفضائية الشهيرة في البودكاست فهي أمام أمرين، إما أنها تعاني من مشكلة مالية وتسعى لتخفيض التكاليف، أو أنها اتخذت قرارًا غير محسوب.

أبقى في البودكاست، لا بد من أن ينتبه كل صانع بودكاست أن مسألة الحوار المطول أصبحت مكررة، لا بد من ضخ بعض التقارير في نفس موضوع الحلقة، وإضافة مقاطع تكسر روتين الصورة التي لا تتغير طوال مدة الحلقة الطويلة. لقد ظهر البودكاست كصوت أول مرة، ثم انتقل كحلقات تلفزيونية، وطالما أن البودكاست أصبح حلقة مرئية فلا بد من مراعاة العين، ولا بد من كسر الروتين الذي يعتمد على حديث الضيف فقط، وبمجرد أن يقدم أحد صانعي البودكاست الحلقات بشكل جديد سيجد مكانًا جديدًا خارج الوسط المزدحم.

في استطلاع لـ Pwe لعام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية أظهر أن 53% من البالغين يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي، 43% منهم يحصلون عليها من TikTok، والبقية من إنستجرام وفيس بوك ويوتيوب. نتائج تقرير 2026 Digital News Report أظهرت هذا العام أن الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو مجتمعة أصبحت هي المصدر الرئيسي للوصول للأخبار عالميا بنحو 54%. في أستراليا هناك تقرير 2026 يقول إن 60% من الأشخاص تحت 25 عامًا لم يستخدموا الصحف كمصدر للأخبار. هذا التغير الحاصل قد يسمى انفتاحًا على المصادر المتنوعة، لكن الخطورة في أن منصات السوشال ميديا يسهل الكذب فيها وتزييف الأخبار. نعم هناك تنوع في المصادر لكن بعضها مليء بـ «الهبد». لا أحد يعرف المستقبل، لكن الأكيد أنه يحمل الكثير من التغييرات الكبيرة.

شوشانا زوبوف من الذين درسوا تأثير التكنولوجيا وشركات الانترنت في المجتمعات، إليكم واحدة من مقولاتها الشهيرة التي اختصرت بها شيئًا من دراساتها «اعتقدنا أننا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل، ثم اكتشفنا أن التواصل هو الطريقة التي تستخدمنا بها وسائل التواصل الاجتماعي».