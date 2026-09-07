مراسي أبحر.. بوابة جدة نحو مستقبل السياحة الساحلية

ترسم المراسي السياحية على ضفاف أبحر، حيث تمتد زرقة البحر الأحمر ملامح وجهة بحرية تجمع جودة التجربة وسلامة الإبحار وجاذبية المكان، لتغدو نقطة انطلاق نحو عالم حافل بالرحلات والرياضات والمغامرات الساحلية.

وتشكّل مراسي أبحر إحدى الواجهات البحرية البارزة في جدة، بما توفره من منظومة متكاملة لخدمة القوارب واليخوت، وتنظيم عمليات الرسو والانطلاق، وتقديم الخدمات التشغيلية والفنية للوسائط البحرية، إلى جانب دورها في إثراء تجربة الزائر وإتاحة الوصول إلى عدد من الوجهات والجزر والشعاب المرجانية القريبة.

ومنذ الساعات الأولى للصباح، تبدأ المراسي استقبال هواة الإبحار والصيد والغوص، فيما تتحول عند الغروب إلى لوحة نابضة بالحياة، تتهادى فيها القوارب فوق صفحة الماء، وتنعكس أضواء الواجهة البحرية على الممرات والأرصفة، في مشهد يجمع سكينة البحر وحيوية المدينة.

ولا يقتصر دور هذه المراسي على كونها مواقع لرسو القوارب، بل تمثل بنية تحتية داعمة للاقتصاد الأزرق، ومحركًا للاستثمار في السياحة الساحلية والترفيه والرياضات البحرية وخدمات الضيافة والصيانة والتموين والنقل البحري، بما يسهم في إيجاد فرص استثمارية ووظيفية، وتنويع المنتجات السياحية، ورفع تنافسية جدة بوصفها بوابة المملكة البحرية على البحر الأحمر.

وتكتسب المراسي أهميتها ضمن توجه السعودية إلى استثمار مقومات سواحلها الممتدة لأكثر من 3,400 كيلومتر على البحر الأحمر والخليج العربي، وتحويلها إلى وجهات سياحية مستدامة، تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي، والارتقاء بجودة الحياة.

وتستوعب مراسي أبحر وسائط بحرية متعددة الأحجام، بدءًا من القوارب الرياضية وقوارب النزهة والصيد، وصولًا إلى اليخوت، كما تمثل قاعدة تشغيلية للرحلات البحرية التي تنطلق نحو المياه المفتوحة والجزر القريبة، وفي مقدمتها منطقة بياضة، المعروفة بمياهها الصافية وتكويناتها المرجانية الجاذبة لهواة السباحة والغوص.

وتتنوع التجارب التي تتيحها المراسي بين الإبحار الترفيهي، والغوص، والسنوركل، وصيد الأسماك، والرياضات المائية، والجولات الاستكشافية، إلى جانب الرحلات العائلية، الأمر الذي يجعلها جزءًا رئيسًا من سلسلة القيمة السياحية الممتدة من الحجز والتجهيز إلى الإبحار والضيافة والعودة الآمنة.