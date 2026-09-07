فيوري: أتحدّى أوسيك.. وجوشوا جبان

زعم الملاكم البريطاني تايسون فيوري، أن مواطنه أنتوني جوشوا تراجع عن نزالهما المرتقب في الوزن الثقيل، متحدِّيًا الأوكراني أولكسندر أوسيك لخوض مواجهةٍ ثالثةٍ بينهما.

ودخل فيوري وجوشوا في مفاوضاتٍ بشأن مواجهةٍ طال انتظارها، لكن «الملك الغجري» أبدى نفاد صبره بسبب غياب التأكيد الرسمي، واصفًا منافسه بـ «الجبان»، الأسبوع الماضي.

وكان من المقرَّر أن يلتقي بطلا العالم السابقان في الوزن الثقيل، نوفمبر، لكنْ مكان تنظيم النزال لم يكن محسومًا بعد.

وفي مقطع فيديو تضمَّن ألفاظًا نابيةً، نشره في «إنستجرام»، قال فيوري، البالغ 38 عامًا: إن جوشوا ينسحب من النزال. مضيفًا: «لن يؤدي هذا إلا إلى نزالٍ يجمعني بأولكسندر أوسيك».

وتابع: «أولكسندر، أنت مدربه لجوشوا ومعلمه، وأنت تعلم أنه ضعيف الذهنية. إنه لن يواجه الملك الغجري أبدًا، بينما امتلكت أنت الشجاعة لفعل ذلك مرتين. لقد حصلت على القرارات، من الحكام لصالحه، في المرتين السابقتين، ولا بأس بذلك. حظًّا موفَّقًا لك، فلنفعلها مجدَّدًا، لنُعِد الكرَّة في نوفمبر المقبل».

وأردف: «الكرة الآن في ملعبك. هل تريد مواجهتي في 2026، أم أنك قرَّرت الاعتزال؟ أخبرني، لأنني أبحث الآن عن خصمٍ جديدٍ».

وخسر فيوري مرتين أمام أوسيك، المتوَّج مرتين بطلًا موحَّدًا للعالم في الوزن الثقيل.

ويعمل جوشوا مع الفريق التدريبي للملاكم الأوكراني.

وكان من المتوقَّع على نطاقٍ واسعٍ الإعلان عن ملعب «ماديسون سكوير جاردن» في نيويورك مكانًا لنزال فيوري وجوشوا على الرغم من أن معسكر الأخير يفضل إجراء المواجهة على ملعب ويمبلي في لندن.

ويُعتقد أن شركة سيلا الترويجية، المملوكة للسعودية، والتي تموِّل النزال، إلى جانب منصة البث «نتفليكس»، تُفضِّلان إجراء المواجهة في الولايات المتحدة.