جالتييه: الفوز على الهلال إنجاز تاريخي.. وأشكر بولكا

وصف الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، الانتصار على الهلال 2ـ0، الإثنين، في سادس جولات دوري روشن السعودي بـ «الإنجاز العظيم والتاريخي»، موجِّهًا الشكر إلى البولندي مارسين بولكا، حارس مرماه، نظير تصدياته خلال اللقاء.

وفي مؤتمرٍ صحافي تلا المباراة، قال الفرنسي: «هذه النتيجة تاريخيةٌ، وإنجازٌ عظيمٌ، وأبارك لكل مَن ينتمي إلى نيوم. عقليتنا كانت ممتازةً، وطلبت من اللاعبين تعقيد الأمور على الهلال».

وأضاف: «مبارياتٌ مثل هذه تحتاج فيها إلى التوفيق، وأودُّ توجيه الشكر إلى بولكا الذي أنقذنا في مواقف عدَّة».

وتابع: «عقلية الفريق كانت ممتازةً، وقدَّمنا كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز. أتمنَّى أن تُسهم هذه المباراة في زيادة ثقة اللاعبين».

وحول تصريحه قبل المباراة بأن المواجهة لن تكون صعبةً، أوضح: «قلت إن المباراة لن تكون صعبةً، ولم أقل كلمة سهلة. اليوم واجهنا فريقًا ممتازًا جدًّا من الناحية الهجومية، لكنَّنا قدَّمنا مباراةً دفاعيةً بالتزامٍ كبيرٍ. لم يكن لدينا أي ضغطٍ قبل المباراة، بل كان الضغط على الهلال».

وتحدَّث عن استفادة فريقه من الكرات الثابتة قائلًا: «عملنا على الكرات الثابتة منذ الموسم الماضي، وواصلنا العمل عليها الموسم الجاري. خلال التدريبات، عقدنا جلساتٍ بالفيديو لدراسة الاستفادة منها، كما ساعدتنا أطوال اللاعبين».

وأشار إلى «النضج» الذي وصل إليه الفريق، قائلًا: «في الموسم الماضي لم نُوفَّق أمام الفرق الكبرى، ولم نحقِّق سوى انتصارٍ واحدٍ على الاتحاد. في الموسم الجاري لدينا فريقٌ مختلفٌ، ولاعبونا أصبحوا أكثر نضجًا. أتمنَّى الحفاظ على هذه الاستمرارية، ومواصلة مشاركة طموحاتنا. دائمًا ما يكون التحضير لهذه المباريات أمرًا جميلًا، لكن لنُحقِّق الفوز أمام أفضل فريقٍ في آسيا، الهلال، نحتاج إلى التوفيق، إلى جانب الجهود الكبيرة التي نبذلها».

ورفع الفوز رصيد نيوم إلى 12 نقطةً، ربحها من أربعة انتصاراتٍ مقابل هزيمتين.