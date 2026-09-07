12 لاعبا يمثلون أخضر السلة في الآسيوية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، الإثنين، قائمة لاعبي والطاقم الإداري والفني والطبي للمنتخب الأول المشارك في دورة الألعاب الآسيوية – آيتشي ناجويا 2026.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للعبة على منصة (إكس) أختار الأرجنتيني ريكاردو مافيي مدرب أخضر السلة ثائمة مكونة من 12 لاعبًا لخوض غمار منافسات دور الألعاب وهم: مرزوق المولد، وأسامة البرقاوي، ومحمد علي عبدالرحمن، ومثنى المرواني، ومحمد الصقر ، وخالد عبدالجبار، و محمد السويلم ، وأحمد المختار، وعلي الشبيلي ، وثامر محمد، ومحمد الخاطر، وهمام حسين.

ويرأس بعثة الأخضر سعود الخالدي ، وتضم بندر الناضر مديرًا للمنتخب ، وكريكور كرويكريان مساعدا للمدرب ، وإيلي مارون مدرب اللياقة والإعداد البدني، وكمال بالتومي طبيب المنتخب.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات دورة الألعاب الآسيوية (آيتشي-ناجويا 2026) ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا