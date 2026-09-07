علي خارج مواجهة الاتحاد والفيحاء

يفتقد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أمام الفيحاء الثلاثاء، إلى خدمات مختار علي، لاعب الوسط، بسبب إصابة العضلة الضامَّة التي لحِقَت به أمام النصر، السبت، في قمة خامس جولات دوري روشن السعودي.

وبعد الفوز على النصر 2ـ1، يواجه الاتحاد ضيفه الفيحاء على ملعب الإنماء لحساب الجولة السادسة.

وحسبَ مصادر «الرياضية»، لن يكون في مقدور علي، الذي استُبدِل اضطراريًّا خلال «الكلاسيكو»، المشاركة أمام الفيحاء بسبب الإصابة التي داهمته مع نهاية الشوط الأول.

واستأنف الاتحاد، مساء الإثنين على ملعبه، تدريباته بعد يوم راحةٍ، أعقب مباراة السبت في «الإنماء».

وقاد المدرب الألماني ينس فيسينج حصةً تدريبيةً ركّزت على الجوانب التكتيكية. وغاب عنها علي، القادم من الاتفاق الصيف الجاري، بسبب إصابته، التي أخضعته إلى فحوصات طبية الأحد، وأفادت المصادر بارتياده العيادة الطبية في النادي.