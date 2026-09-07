لاوتارو: لقب «الأبطال» ليس هاجسا.. والريال ليس أفضل منا

أكد لاوتارو مارتنيز، قائد ومهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، أنهم غير مهووسين بالفوز بلقب دوري الأبطال، وإن كان يظل أحد الأهداف المهمة التي يريدون تحقيقها.

وقال الدولي الأرجنتيني في مؤتمر صحافي الإثنين، قبل مواجهة مضيفهم ريال مدريد في أولى مباريات المجموعة الموحدة: «بالنسبة لنا البطولة هدف. جميعنا نحلم بها، لكنها ليست هاجسًا. إنها مهمة، تضم فرقًا ذات جودة عالية. أقول دائمًا الشيء نفسه: إنه هدف. في هذا النادي العظيم، يجب أن نتحلى دائمًا بالعقلية الصحيحة والرغبة في جلب الألقاب إلى إنتر».

وقال إن الإنتر كتب التاريخ في «سانتياجو بيرنابيو» 2010 عندما توج بلقب دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين من توقيع مواطنه دييجو ميليتو، لكن ذلك تاريخ بعيد، وعليه التركيز على الحاضر ومساعدة الفريق قدر استطاعته.

ووصف لاوتارو الريال بالفريق الكبير: «نواجه فريقًا عظيمًا يضم نجومًا من الطراز العالمي ومنهم كيليان مبابي أحد أفضل لاعبي العالم، لكننا أيضًا فريقٌ رفيع المستوى. في كل مرة نُظهر قوتنا، ونُثبت أيضًا أننا نتطور كمجموعة. الأهم هو تقديم أفضل أداء ممكن. لقد استعددنا لهذه المباراة على أكمل وجه، على الرغم من ضيق الوقت».

وعن مواجهة زميلهم السابق الظهير الأيمن دينزل دومفريس والإضافة التي قدمها لدفاع الريال: «الريال يلعب بمستوى عالٍ جدًا ويملك أسماء قوية للغاية، وعززوا دفاعهم أيضًا بلاعبين ذوي جودة عالية، لكن لدينا أسلحتنا الخاصة وسنبذل قصارى جهدنا».