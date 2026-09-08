إنزاجي: لن أنام مرتاحا.. المستوى لا يليق بالهلال

أشار الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى الخسارة 0ـ2 أمام نيوم، الإثنين، ضمن سادس جولات الدوري، بوصفها تجربةً للتعلُّم وتصحيح المسار، معربًا عن ألمه منها إلى درجة عدم استطاعته النوم مرتاحًا بسببها.

وفي مؤتمرٍ صحافي تلا اللقاء، قال: «شاهدنا مجريات الشوط الأول، ولم يكن بالمستوى الذي يليق بالهلال بتاتًا. استقبلنا هدفين، وحاولنا في الشوط الثاني التسجيل، لكننا لم نُوفَّق. اللاعبون قدَّموا كل ما لديهم، ومثل هذه المباريات تمنحنا الكثير من الأمور التي نتعلَّم منها».

وأضاف: «ما شعرنا به هو نفسه ما شعرت به الجماهير، وهو الإحباط. كنا متصدِّرين، ونتمنَّى مواصلة سلسلة الانتصارات. هذه أول خسارةٍ لي في السعودية، كما أننا خضنا أربع مباريات خلال عشرة أيام، لكن هذه التجربة ستعلِّمنا الكثير».

وفيما يتعلَّق بمشكلة الكرات الثابتة، أوضح: «الهدف الأول جاء بسبب خطأ منا، أما الهدف الثاني فاصطدمت الكرة بأحد اللاعبين قبل دخولها الشباك. نعمل كثيرًا على هذا الجانب وسنواصل، ونرغب في التحسن».

وأثنى على الإدارة لإنجازها «عملًا كبيرًا» حسبَ رأيه، وكشف عن شعوره بالألم جراء الخسارة، قائلًا: «ما زلنا في صدارة الترتيب. اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وعديدٌ منهم شاركوا في مراكز غير مراكزهم. أنا المسؤول عن الخسارة، وهي تؤلمني، ولن أستطيع النوم مرتاحًا الليلة. سنعمل على التحسُّن ابتداءً من المباراة المقبلة».

وأردف: «صنعنا خمس فرصٍ في الشوط الأول، وتصدَّى الحارس ببراعةٍ لتسديدة كنو، وكانت لدينا أيضًا فرصتا واتكينز وميتي. رغم ذلك، أتحمل مسؤولية الخسارة، لكن مثل هذه الهزائم تعيد الوعي إلى اللاعبين، وتساعدنا على تصحيح المسار من جديد».

واستمر الهلال في صدارة الجدول برصيد 15 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على النصر الذي يمكنه معادلة غريمه التقليدي إذا فاز بمباراته ضمن الجولة الجارية.