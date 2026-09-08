الإعلام البولندي: بولكا يصنع المعجزات أمام الهلال

حظي البولندي مارسين بولكا، حارس مرمى فريق نيوم الأول لكرة القدم، باحتفاءٍ واسعٍ من إعلام بلاده بعدما حافظ على شباكه نظيفةً، مسهمًا بتصدياته في الفوز على الهلال 2ـ0، الإثنين، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

وخصَّص موقع «سبورتوفي فاكتي» تقريرًا عن أداء الحارس البولندي، عنونه بعبارة: «مارسين بولكا يصنع المعجزات.. تصدي الموسم، والعملاق يسقط بعد عامين»، مشيرًا إلى تصديه اللافت لتسديدة محمد كنو، لاعب وسط الهلال، قبل أن يتفوَّق مجدَّدًا على الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الفريق العاصمي، في مواجهةٍ أخرى.

ونوَّه التقرير إلى سقوط العملاق الهلالي للمرة الأولى في الدوري بعد نحو عامين بفضل مجهودات بولكا وزملائه.

بدوره، ركز موقع «بشيجلوند سبورتوفي» على تدخُّلات بولكا الحاسمة، خاصَّةً أمام واتكينز، الذي تفوَّق في كرةٍ هوائيةٍ، وسدَّد رأسيةً من مسافةٍ قريبةٍ، لكنَّ الحارس البولندي تصدَّى لها، ثم عاد سريعًا ليمنع متابعة المهاجم الإنجليزي.

وتغنَّى الموقعان بمستوى بولكا، الذي خرج بشباكٍ نظيفةٍ، وكان أحد أسباب انتصار نيوم في مواجهةٍ أوقفت سلسلة اللاهزيمة للهلال في الدوري، الممتدة منذ 47 مباراة.

وحصل البولندي على جائزة «رجل المباراة» الرسمية، بعدما تصدى لـ 5 كرات هلالية جميعها من داخل منطقة الجزاء حسب موقع «سوفاسكور».