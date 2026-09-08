قبل بورتو.. ماريسكا: شخصية هالاند اكتملت

يفتتح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم حملته في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بمواجهةٍ صعبةٍ خارج ملعبه أمام بورتو البرتغالي، وسيكون دور وتأثير المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من أهمِّ نقاط التركيز للمدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

وبدأ الهدَّاف النرويجي الموسم الجديد بطريقةٍ مثاليةٍ حيث زار الشباك ثلاث مراتٍ في أول ثلاث مبارياتٍ بالدوري. كذلك تم الاعتراف بمكانته وأهميته من خلال تعيينه القائد الثاني للفريق في الموسم الجاري، إلى جانب البرتغالي روبن دياز والإنجليزي مارك جيهي، قلبَي الدفاع، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.



وتحدث ماريسكا، في مؤتمرٍ صحافي الإثنين، عن هالاند الذي يعرفه جيدًا عندما كان جزءًا من الجهاز الفني للمدرب الإسباني بيب جوارديولا موسم 2022ـ2023: «إنه رجلٌ الآن، إنه أبٌ. عندما وصل إلى هنا، لم يكن كذلك، الآن تغيَّرت الحياة والأولويات تمامًا بعد استقبال مولوده الأول. أنا سعيدٌ لأجله، لأنه لا يزال يسجل الأهداف. يمكنكم أن تروا أنه قد اكتمل».

وسافر سيتي إلى بورتو بتشكيلةٍ تضم 22 لاعبًا، وتخلَّف عن الرحلة الإنجليزي نيكو أورايلي، الظهير الأيسر، والجناح البلجيكي جيريمي دوكو اللذان يتعافيان من مشكلاتٍ تتعلَّق باللياقة البدنية، إذ اضطر الأول إلى الانسحاب من التشكيلة الأساسية قبل وقتٍ قصيرٍ من فوز فريقه 1ـ0 على كوفنتري سيتي، السبت الماضي، بعد الإبلاغ عن مشكلةٍ في الظهر، فيما أصيب الثاني في ربلة الساق خلال مباراة الدرع الخيرية ضد أرسنال، الشهر الماضي.

وأوضح ماريسكا، أن أورايلي ربما يلحق بمباراة «الديربي» على ملعب «أولد ترافورد»، الأحد المقبل، في الدوري، أمَّا دوكو، فليس هناك يقينٌ بعد بحالته، ويجب الانتظار.

من جهته، أكد ماتيوس نونيز، الظهير الأيمن، في المؤتمر الصحافي نفسه، أنه جاهز تمامًا الآن للمباراة.

ولم يشارك اللاعب الدولي البرتغالي إلا في مباراةٍ واحدةٍ من مواجهات الفريق الأربع الأولى في الموسم الجاري حيث لعب 33 دقيقةً بديلًا بالشوط الثاني في الفوز على بورنموث في الدوري.

وقال نونيز: «أنا بخيرٍ الآن، وبكامل صحتي، ومتحمِّسٌ للعب». مضيفًا: «كانت إصابتي في كاحلي قبل يومٍ من مباراة الدرع الخيرية ضد أرسنال. تعرَّضت لتدخُّلٍ عنيفٍ، وشعرت بألمٍ لفترةٍ من الوقت، لكنني الآن بخير».

وعلى الرغم من توقيعه بوصفه لاعبًا في خط الوسط عام 2023 إلا أن نونيز تحول إلى ركيزةٍ أساسيةٍ في تشكيلة سيتي بمركز الظهير الأيمن خلال المواسم الأخيرة تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويعتقد اللاعب، البالغ 28 عامًا، أنه سيلعب دورًا مماثلًا الموسم الجاري مع ماريسكا: «أعتقد أن الأمر سيكون على المنوال نفسه. ستكون هناك لحظاتٌ يمكنني فيها اللعب في مراكز أخرى، لكن في مركز الظهير الأيمن في الغالب».

وأوضح: «الأمر يعتمد على ما يريده المدرب في كل مباراةٍ. يمكنني اللعب على الأطراف، وبوصفي لاعبَ وسطٍ، وبالقرب من قلبَي الدفاع».