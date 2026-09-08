لاتسيو يقلبها على أودينيزي

قلبَ فريق لاتسيو الأول لكرة القدم تأخره أمام مضيفه أودينيزي إلى فوزٍ بـ 2ـ1، الإثنين، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وبعد تأخره في الدقيقة 49 بهدف السويدي يسبر كارلستروم، الذي أصبح أول لاعبٍ يهزُّ شباك لاتسيو الموسم الجاري، أدرك دافيدي فراتيزي التعادل «75»، ثم أضاف البديل الأيسلندي ألبرت جودموندسون هدف الفوز لفريق العاصمة عقب ثماني دقائق من دخوله.

ورفع لاتسيو رصيده إلى تسع نقاطٍ متشاركًا الصدارة مع إنتر ميلان وروما، فيما تجمَّد أودينيزي عند أربع نقاطٍ بخسارته الأولى.

وبذلك حقق «بيانكوتشيليستي» الفوز في أول ثلاث مبارياتٍ له في الدوري الإيطالي للمرة الثالثة فقط في تاريخه.

ويعد هذا الفوز الرابع للاتسيو في آخر خمس مبارياتٍ خارج ملعبه في الدوري، بينما لم يحقق أودينيزي سوى انتصارٍ واحدٍ في آخر سبع مبارياتٍ خاضها على ملعبه بالدوري الإيطالي «تعادلان وأربع هزائم».