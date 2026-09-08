بالقاتل.. سوسييداد يخطف نقاط إلتشي.. وخيتافي وسيلتا يتعادلان

سجل فريق ريال سوسييداد الإسباني الأول لكرة القدم فوزًا خارج ملعبه في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ فبراير الماضي بتغلُّبه على إلتشي بفضل هدفٍ متأخرٍ أحرزه الكرواتي لوكا سوتشيتش، لاعب الوسط، في الدقيقة 90 ضمن المرحلة الرابعة.

ووضع المهاجم الكيني جوب أوشينج سوسييداد في المقدمة بعد 11 دقيقةً، وأضاف الفنزويلي يانجيل هيريرا، لاعب الوسط، الهدف الثاني بمساعدةٍ من حارس المرمى بعد 20 دقيقةً.

لكنَّ زخم المباراة تغيَّر بعد أن حصل الإسباني جون مارتن، مدافع ريال سوسييداد، على بطاقةٍ حمراء بسبب تدخُّلٍ عنيفٍ في الدقيقة 65، لينجح إلتشي في تقليص الفارق «67» بتوقيع المهاجم الفرنسي توماس ليمار، ثم سجل الإسباني فير نينو هدف التعادل إثر تسع دقائق.

وأهدر إلتشي عديدًا من الفرص التي كانت ستمنحه فوزه الأول قبل أن يدفع ثمن ذلك هدفًا ثالثًا في شباكه بتوقيع سوتشيتش من هجمةٍ مرتدةٍ في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

بهذه النتيجة، صعد سوسييداد إلى المركز التاسع بسبع نقاطٍ من خمس مبارياتٍ «لعب مباراةً مقدَّمةً من الجولة السادسة»، بينما تجمَّد إلتشي في المركز قبل الأخير برصيد نقطةٍ واحدةٍ.

وفي مباراةٍ أخرى لحساب الجولة نفسها، اكتفى خيتافي، المنقوص عدديًّا، وضيفه سيلتا فيجو بالتعادل 1ـ1، الإثنين.

وافتتح الأوروجوياني مارتين ساتريانو التسجيل لخيتافي في الدقيقة 21، فيما أدرك سيلتا التعادل بتوقيع السويدي كارل ستارفيلت «57».

وبهذه النتيجة، احتل سيلتا فيجو المركز الـ 16 بثلاث نقاطٍ، علمًا أنه لعب مباراةً مقدَّمةً من الجولة السادسة ضد ريال سوسييداد بسبب الارتباطات الأوروبية، وانتهت بالتعادل السلبي. أمَّا خيتافي، الذي يقوده خوسيه بوردالاس، فصعد إلى المركز الـ 15 بأربع نقاطٍ من تعادلٍ وفوزٍ.

ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد مدافعه الأرجنتيني زايد روميرو، فيما اضطر ساتريانو، صاحب الهدف، إلى الخروج بسبب إصابةٍ «73» بعد أن خرج زميله كيكو فيمينيا في بداية اللقاء للسبب نفسه «8».

وهذه المباراة الثانية تواليًا التي يتعادل فيها الفريقان في مواجهاتهما المباشرة بعد أربع مبارياتٍ سابقةٍ انتهت بفوز أحد الطرفين.

وسيأمل سيلتا فيجو، الذي لم يحقق سوى فوزٍ واحدٍ من آخر ثماني مبارياتٍ خارج ملعبه، تحقيق انتصاره الأول عندما يواجه ملقة في المرحلة المقبلة.

في المقابل، يتعيَّن على خيتافي البحث عن حلٍّ لمشكلاته الهجومية بعد أن سجل هدفين فقط منذ بداية الموسم حين يلاقي ديبورتيفو لاكورونيا.