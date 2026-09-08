السقا لـ«الرياضية»: بيومي خلف تأجيل تصوير «هيروشيما»

بعد النجاح الذي حققاه معًا على شاشة الدراما في مسلسل «ولد الغلابة 2019» و«نسل الأغراب 2021» ينتقل الممثلان المصريان أحمد السقا ومي عمر إلى السينما للمرة الأولى من خلال فيلم «هيروشيما» الذي انطلق تصويره رسميًا داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والدراما الاجتماعية.

وكشف لـ«الرياضية» السقا عن تفاصيل التأجيلات التي سبقت بدء التصوير، والتي كان آخرها مرتبطًا بالحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد قائلًا: «التأجيل الأخير جاء بسبب تعرض بيومي فؤاد لوعكة صحية استدعت إرجاء تصوير مشاهده إلى حين تحسن حالته، قبل أن يستعد للعودة إلى العمل».

وأضاف: «الفيلم قصة جديدة علي تمامًا ولم أقدمها خلال مسيرتي الفنية، ولذلك تحمست لها جدًا عندما عرضها علي المؤلف أيمن بهجت قمر والمخرج أحمد نادر جلال».

وتابع: «نحن في الأساس أصدقاء وتجمعنا جلسات عديدة بعيدًا عن العمل الفني، والحقيقة أن الفيلم مر خلال فترة التحضير بعدد من التأجيلات، قبل الاستقرار على موعد نهائي لانطلاق التصوير».

وانطلق تصوير أولى مشاهد «هيروشيما» داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور عدد من أبطال الفيلم، بينهم مي عمر، وحنان مطاوع، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وليلى عز العرب، إلى جانب المنتجة آلاء لاشين، حيث احتفل فريق العمل بانطلاق التصوير قبل بدء تنفيذ المشاهد.

فيما صرح لـ«الرياضية» مصدر خاص أن رحلة «هيروشيما» الإنتاجية شهدت خلال فترة التحضير أكثر من تغيير على مستوى الجهات المنتجة، قبل الاستقرار على المنتجة آلاء لاشين، موضحًا أن ارتفاع الميزانية المبدئية للعمل، إلى جانب عدد النجوم المشاركين بالفيلم، كان من بين العوامل التي أدت إلى تأخر حسم الجهة المنتجة.

ويقدم أحمد السقا في «هيروشيما» شخصية تدور في إطار من التشويق والإثارة والحركة، حيث يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الصراعات المرتبطة بوفاة والده ودخوله السجن ظلمًا، فيقرر الانتقام ممن يحملهم مسؤولية ما حدث، مستعينًا بقدراته في الاختراق الإلكتروني للوصول إلى هواتف وكاميرات عدد من الشخصيات وكشف أسرارهم واستخدامها في مواجهتهم.

وتجسد مي عمر خلال الفيلم شخصية سائقة تعمل عبر تطبيق «أوبر»، لتخوض مع السقا ثالث تجاربهما الفنية وأول لقاء سينمائي بينهما.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد السقا ومي عمر، حنان مطاوع، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وليلى عز العرب، وشيرين رضا، ومحمد لطفي، وعماد صفوت، وهيثم زيدان والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج آلاء لاشين.