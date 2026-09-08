مجموعة SNB و«ثمانية» توقّعان شراكة استراتيجية لتعزيز حضورهما في المحتوى الرياضي

وقَّعت مجموعة SNB وشركة «ثمانية»، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، المتخصِّصة في إنتاج وبث المحتوى الإعلامي الإبداعي وتقنياته، شراكةً استراتيجيةً لرعاية نقل مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات «ثمانية»، وبموجب الاتفاقية، تصبح مجموعة SNB الشريك المالي الحصري لنقل بطولات كرة القدم السعودية عبر «ثمانية».

وجرى توقيع الاتفاقية في حضور طارق بن عبد الرحمن السدحان، الرئيس التنفيذي لمجموعة SNB، وجمانا بنت راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة «ثمانية»، فيما وقَّعها كلٌّ من سعد بن علي العبدلي، رئيس العمليات للمجموعة والرئيس المكلَّف لتجربة العميل في مجموعة SNB، ومحمد بن عبد الفتاح ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة «ثمانية».

وتأتي الاتفاقية ضمن توجُّه مجموعة SNB نحو بناء شراكاتٍ استراتيجيةٍ تدعم القطاعات الواعدة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها القطاع الرياضي، الذي يشهد نموًّا وتحوُّلًا متسارعًا في ظل رؤية 2030، وما توليه السعودية من اهتمامٍ بتطوير منظومة الرياضة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالتجربة المقدمة للجماهير.

وتتولى «ثمانية» الجانب الإعلامي لهذه الشراكة بصفتها الناقل الرسمي لبطولات كرة القدم السعودية، ومنتج محتواها المصاحب، وواحدةً من أبرز الشركات العربية في إنتاج المحتوى الرياضي وبثه. وتضع «ثمانية» تجربة المشاهد السعودي في صدارة أولويات هذا التعاون، وتنقل الدوري السعودي وبطولاته إلى جماهيرَ أوسع داخل السعودية وخارجها بمحتوى عربي الصنع والهوية.

وتعكس الشراكة أهمية التكامل بين القطاعات المالية والرياضية والإعلامية في دعم نمو الاقتصاد الرياضي وتطوير منظومته، إذ تجمع بين الإمكانات المؤسسية والمالية لمجموعة SNB، والخبرات الإعلامية لشركة «ثمانية»، بما يعزز وصول المحتوى الرياضي إلى الجمهور، ويوفر تجاربَ أكثر تكاملًا وابتكارًا لمتابعي كرة القدم السعودية.

وتؤكد الاتفاقية الدور المتنامي للمؤسسات الوطنية الكبرى في تمكين منظومة الرياضة السعودية من خلال شراكاتٍ طويلة الأثر تتجاوز مفهوم الرعاية، وتسهم في تطوير المحتوى والتجربة الجماهيرية، وتعزِّز القيمة الاقتصادية والتجارية للقطاع الرياضي، بما يواكب المكانة المتنامية للسعودية على خارطة الرياضة إقليميًّا وعالميًّا.