فيس ينسحب من كأس ديفيز

أعلن أرتور فيس، المصنَّف الـ 11 عالميًّا، انسحابه من مباراة كأس ديفيز للتنس التي ستخوضها فرنسا أمام كندا.

وذكر فيس، أنه في حاجةٍ إلى توخي الحذر فيما يتعلَّق بصحته بعد عامٍ شاقٍّ بدنيًّا.

ويأتي قرار اللاعب الفرنسي، البالغ 22 عامًا، عقب هزيمته المفاجئة أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس ‌ضمن الدور ‌الأول لبطولة أمريكا المفتوحة، إذ كان ⁠يُنظَر له بوصفه أحد ⁠المنافسين البارزين على اللقب بعد فوزه بأول ألقابه للأساتذة فئة 1000 نقطة في بطولة سينسيناتي المفتوحة، الشهر الماضي.

وإثر غيابه عن معظم عام 2025 بسبب مشكلةٍ ⁠أسفل الظهر، عاد فيس إلى المنافسة ‌في فبراير، ‌وحقق نتائجَ جيدةً، وبلغ دور الثمانية ‌في ثماني بطولاتٍ، وفاز ببطولة برشلونة ‌المفتوحة، أبريل الماضي.

وكتب المصنَّف الأول في فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد عامٍ مليءٍ بالتحديات البدنية، ‌وفتراتٍ طويلةٍ من الغياب عن المنافسات، أحتاج إلى توخي الحذر ⁠في ⁠الوقت الجاري، لذا قرَّرت بالتشاور مع فريقي إجراء تقييمٍ شاملٍ قبل استئناف التدريبات، والاستعداد لبقية الموسم. تمثيل فرنسا يعني لي الكثير، وعليه اتخاذ مثل هذا القرار ليس بالأمر السهل أبدًا».

وتلعب فرنسا أمام كندا في الدور الثاني من تصفيات كأس ديفيز خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر الجاري في مدينة كيبيك الكندية.