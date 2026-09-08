القادسية يختار شريك سفر الفرق

وقَّع نادي القادسية اتفاقية شراكةٍ مع شركة ATPI «دايركت»، المتخصِّصة عالميًّا في إدارة سفر الشركات والفعاليات، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز جاهزية النادي اللوجستية، وتشمل عددًا من أنشطته الرياضية، بما في ذلك إدارة سفر الفرق، وترتيبات النقل، والخدمات اللوجستية.

وتجمع الشراكة، حسبما أعلنه النادي مساء الإثنين، بين توسُّعه في مختلف المنافسات الرياضية، وخبرة الشركة في إدارة سفر الفرق والوفود والفعاليات.

وقال توم بويل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في القادسية: إن «وجود نموذجٍ تشغيلي سلسٍ يُمثِّل عنصرًا أساسيًّا لتحقيق النجاح داخل الملعب، ومن الرائع أن نعرف أن ترتيبات سفرنا ستكون في أيدٍ آمنةٍ وموثوقةٍ، لا سيما مع دخولنا منافساتٍ جديدةً، وخوضنا تجاربَ غير مسبوقةٍ».

بدورها، صرَّحت زارا هيجينز، المدير العام للشركة في السعودية: «نفخر بتوقيع هذه الشراكة مع نادي القادسية، وهو مؤسسةٌ تجسد الطموح والزخم والمستقبل الواعد للرياضة في المملكة العربية السعودية».

وتمتلك ATPI «دايركت» شبكةً تضم أكثر من 170 موقعًا حول العالم، وتعمل في السعودية من خلال مشروعٍ مشتركٍ مع شركة «المجدوعي»، ما يجمع بين الخبرة العالمية في مجال السفر، والخبرة العميقة بالسوق المحلية.