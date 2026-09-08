النصر يفقد كومان ومارتينيز أمام أبها والخليج

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفرنسي كينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، الأحد الماضي، حاجتهما إلى الراحة فترةً لا تقلُّ عن سبعة أيامٍ، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن كومان ومارتينيز سيغيبان عن مواجهتَي الفريق في الجولتين السادسة والسابعة من الدوري أمام أبها والخليج، وسيعودان أمام العين الإماراتي في أولى مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة وفق استجابتهما للبرنامج التأهيلي المُعَد لهما من قِبل الجهاز الطبي.

وأشار إلى أن فحص الأشعة الذي خضع له اللاعبان أظهر تعرُّض كومان لتمزُّقٍ خفيفٍ في العضلة الخلفية، وإصابة مارتينيز بشدٍّ عضلي وآلامٍ في الركبة.

وكانت «الرياضية» نشرت، الأحد الماضي، وفق مصدرٍ خاصٍّ، أن كومان سيجري كشفًا بالأشعة على العضلة الخلفية، سيُحدِّد إذا ما كانت الإصابة شدًّا عضليًّا، أم إحدى درجات التمزُّق، فيما تعرَّض مارتينيز لإصابةٍ عضليةٍ في التدريب الأخير قبل المغادرة إلى جدة لمواجهة الاتحاد، وعليه لم يشارك في اللقاء.

إلى ذلك، يُجري الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، التدريب الأخير الذي يسبق مواجهة أبها، التي تُلعَب في الـ 09:00 من مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة، على ملعب الأول بارك في الرياض، وسيُطبِّق فيه التكتيك الذي سيدخل به اللقاء.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 12 نقطةً مبتعدًا بفارق ثلاث نقاطٍ عن الهلال المتصدر بعد تعثره بالخسارة 1ـ2 أمام الاتحاد، السبت الماضي.