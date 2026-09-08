قطر تجهز الكويت قبل كأس الخليج

بدأ المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم تحضيراته لبطولة كأس الخليج «خليجي 27» وسط تركيزٍ على مواجهته الافتتاحية أمام السعودية.

وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية، وعُمان، والعراق، فيما تضمُّ الثانية البحرين، والإمارات، وقطر، واليمن.

وتستهلُّ الكويت مشوارها أمام السعودية، 23 سبتمبر الجاري، في جدة قبل مواجهة العراق، في 26، وعُمان، في 29 من الشهر ذاته.

وتوقَّفت منافسات الدوري الكويتي بعد ختام الجولة الثالثة، الأحد، وستُستأنف إثر انتهاء مشاركة المنتخب في «خليجي 27».

وخاضت الكويت، الإثنين، أولى الحصص التدريبية على ملعب نادي النصر غداة إعلان المدرب البرتغالي هيليو سوزا قائمةً، تضمُّ 27 لاعبًا للمشاركة في التحضيرات.

وتغادر بعثة المنتخب الكويتي إلى الدوحة، العاصمة القطرية، الأربعاء، لإجراء معسكرٍ قصيرٍ قبل التوجُّه إلى جدة، 15 سبتمبر، من أجل استكمال تحضيراته، وخوض مباراةٍ تجريبيةٍ أمام اليمن، 18 من الشهر ذاته.

واختار هيليو سوزا، مدرب المنتخب، 27 لاعبًا في قائمة الأزرق، هم: راكان السعيد، عبد الرحمن الفضلي، سعود الحوشان، خالد الرشيدي، فهد الهاجري، خالد صباح، يوسف الحقان، عبد العزيز مهران، عبد الوهاب العوضي، راشد الدوسري، معاذ الظفيري، محسن فلاح، رضا هاني، خالد المرشد، جاسم المطر، أحمد الظفيري، عذبي شهاب، عبد الله القرزعي، ناصر فالح، مهدي دشتي، عيد الرشيدي، يوسف ماجد، محمد دحام، مبارك الفنيني، عبد الله العوضي، شبيب الخالدي ويوسف ناصر.