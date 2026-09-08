أمريكي يقود مواجهة القادسية والأهلي

أسندت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الأمريكي إسماعيل الفتح تولي قيادة مواجهة القادسية أمام الأهلي، في الـ 09:00 من مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويساعد الفتح، ذو الأصول المغربية، الترينيدادي كاليب ويلز، مساعدًا أوَّل، والجامايكي أوجاي دوهاني، مساعدًا ثانيًا، ومحمد السماعيل حكمًا رابعًا، بينما يتولى قيادة تقنية الفيديو النيكاراجواي تيتيان جوزمان، وحسن آل سلام مساعدًا له.

وكلَّفت اللجنة الحكم فيصل البلوي بقيادة مباراة الاتحاد والفيحاء، في الـ 09:00 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ويساعده فيصل القحطاني، مساعدًا أوَّلَ، وإبراهيم الدخيل، مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى محمد الهويش مهام الحكم الرابع، ويأتي عبد الله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الحنفوش.

وعيَّنت اللجنة الحكم عبد الله الحربي لقيادة مواجهة الاتفاق والفيصلي، في الـ 06:30 من مساء الثلاثاء على ملعب الأول في الدمام، ويعاونه أحمد العتيق، مساعدًا أوَّلَ، وعبد الله آل عجيم، مساعدًا ثانيًا، وخالد الأحمري، حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني في غرفة تقنية الفيديو، ويساعده مفرح آل حسن.

واختارت اللجنة الحكم خالد الطريس لقيادة مباراة الحزم والتعاون، في الـ 06:55 من مساء الثلاثاء على ملعب الأول في الرس، ويساعده عبد الرحيم الشمري، مساعدًا أوَّلَ، وسعد السبيعي، مساعدًا ثانيًا، وعبد الله العويدان، حكمًا رابعًا، وسلطان الحربي لغرفة تقنية الفيديو، ويعاونه خلف الشمري.