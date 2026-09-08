الأكثر في الدوري.. 20 مواجهة لا تعرف التعادل بين القادسية والأهلي

تُسجِّل مواجهات فريق القادسية الأول لكرة القدم ونظيره الأهلي رقمًا لافتًا، إذ يغيب التعادل عن جميع اللقاءات السابقة التي جمعتهما ضمن «المحترفين» قبل اللقاء المقرَّر بينهما، الثلاثاء، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ويُعدُّ هذا الرقم، حسبَ «أوبتا»، الأكبر في البطولة بالنسبة إلى عدد المواجهات بين فريقين، إذ لم يحضر التعادل بينهما حتى الآن.

وسبق للقادسية والأهلي، أن تواجها 20 مرَّةً في دوري المحترفين، كسب الأهلي 15 لقاءً، وانتصر القادسية في خمسةٍ.

وقبل مباراتهما الثلاثاء في الدمام، حقق القادسية أربعة انتصاراتٍ من أصل خمسة لقاءاتٍ كانت على أرضه.

وسجَّل الأهلي في شباك القادسية 38 هدفًا، فيما نجح الفريق الشرقاوي في إحراز 22 هدفًا.

وبعد مرور خمس جولاتٍ من النسخة الجارية من البطولة، يحتل القادسية المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 12 نقطةً بعد انتصاره في أربع مواجهاتٍ، وخسارته واحدةً.

في حين يحتل الأهلي المركز السادس برصيد تسع نقاطٍ بعد انتصاره في ثلاث مبارياتٍ، وخسارة اثنتين.