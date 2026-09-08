أبها.. نكودو يتقدّم رحلة الرياض

يتقدَّم الكاميروني جورج كيفين نكودو، مهاجم فريق أبها الأول لكرة القدم، البعثة التي ستغادر عند الـ 04:00 من عصر الثلاثاء من مطار أبها في اتجاه الرياض، استعدادًا لمواجهة النصر، في الـ 09:00 من مساء الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن لاعبي أبها سيجرون تدريبهم الأخير على ملعب جامعة الأميرة نورة في الرياض، وسيُركز خلاله الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، على رسم النهج التكتيكي، والطريقة الفنية التي سيدخل بها المواجهة.

وبيَّن أن نكودو، الذي تم التعاقد معه في اليوم الأخير قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية معارًا من الدرعية، سيدخل القائمة. وسيُحدِّد المدرب في الاجتماع المرئي قبل ساعاتٍ من المباراة قائمة العناصر الأساسية.

ويتذيَّل أبها قائمة ترتيب دوري روشن السعودي بنقطةٍ وحيدةٍ بعد أن تعرَّض لأربع هزائم مقابل تعادلٍ وحيدٍ، فيما تلقَّت شباكه 11 هدفًا، واكتفى بأربعة أهدافٍ في مرمى المنافسين.