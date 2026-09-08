بعد إصابة السرطان.. كومو يجدّد عقد روبرتا

أعلن نادي كومو، الذي ينافس فريقه الأول لكرة القدم للسيدات في ال​دوري الإيطالي، تجديد عقد المهاجمة روبرتا بيكي حتى نهاية موسم 2027ـ2028 بعد إصابتها بسرطان ‌الثدي.

وستتلقَّى اللاعبة ‌الإيطالية، البالغة 34 ​عامًا، ‌الدعم ⁠من ​الفريق الطبي للنادي، ⁠الذي سيعمل عن كثبٍ مع الاختصاصيين المشرفين على رعايتها.

وقال النادي في بيانه: «جميع أفراد ‌نادي ‌كومو يقفون إلى ​جانب ‌روبرتا، وسيقدمون لها ‌ولعائلتها كل الدعم الذي يحتاجون إليه خلال الأشهر المقبلة.. في هذه المرحلة، نطلب احترام ‌خصوصية روبرتا، وهي تركز على علاجها وتعافيها».

من جهتها، شكرت ⁠بيكي ⁠النادي في بيانٍ، نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: «لا يمكن أبدًا اعتبار أي شيءٍ أمرًا مفروغًا منه، وأنا محظوظةٌ. حان وقت خوض ​مباراتي، لكنني ​سأعود وأنا أكثر عزمًا".