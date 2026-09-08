بعد إصابة السرطان.. كومو يجدّد عقد روبرتا
روبرتا بيكي، لاعبة فريق كومو الأول لكرة القدم للسيدات (أرشيفية)
ميلانو - رويترز 2026.09.08 | 03:53 pm
أعلن نادي كومو، الذي ينافس فريقه الأول لكرة القدم للسيدات في الدوري الإيطالي، تجديد عقد المهاجمة روبرتا بيكي حتى نهاية موسم 2027ـ2028 بعد إصابتها بسرطان الثدي.
وستتلقَّى اللاعبة الإيطالية، البالغة 34 عامًا، الدعم من الفريق الطبي للنادي، الذي سيعمل عن كثبٍ مع الاختصاصيين المشرفين على رعايتها.
وقال النادي في بيانه: «جميع أفراد نادي كومو يقفون إلى جانب روبرتا، وسيقدمون لها ولعائلتها كل الدعم الذي يحتاجون إليه خلال الأشهر المقبلة.. في هذه المرحلة، نطلب احترام خصوصية روبرتا، وهي تركز على علاجها وتعافيها».
من جهتها، شكرت بيكي النادي في بيانٍ، نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: «لا يمكن أبدًا اعتبار أي شيءٍ أمرًا مفروغًا منه، وأنا محظوظةٌ. حان وقت خوض مباراتي، لكنني سأعود وأنا أكثر عزمًا".