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بعد إصابة السرطان.. كومو يجدّد عقد روبرتا

روبرتا بيكي، لاعبة فريق كومو الأول لكرة القدم للسيدات (أرشيفية)
ميلانو - رويترز 2026.09.08 | 03:53 pm

أعلن نادي كومو، الذي ينافس فريقه الأول لكرة القدم للسيدات في ال​دوري الإيطالي، تجديد عقد المهاجمة روبرتا بيكي حتى نهاية موسم 2027ـ2028 بعد إصابتها بسرطان ‌الثدي.
وستتلقَّى اللاعبة ‌الإيطالية، البالغة 34 ​عامًا، ‌الدعم ⁠من ​الفريق الطبي للنادي، ⁠الذي سيعمل عن كثبٍ مع الاختصاصيين المشرفين على رعايتها.
وقال النادي في بيانه: «جميع أفراد ‌نادي ‌كومو يقفون إلى ​جانب ‌روبرتا، وسيقدمون لها ‌ولعائلتها كل الدعم الذي يحتاجون إليه خلال الأشهر المقبلة.. في هذه المرحلة، نطلب احترام ‌خصوصية روبرتا، وهي تركز على علاجها وتعافيها».
من جهتها، شكرت ⁠بيكي ⁠النادي في بيانٍ، نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: «لا يمكن أبدًا اعتبار أي شيءٍ أمرًا مفروغًا منه، وأنا محظوظةٌ. حان وقت خوض ​مباراتي، لكنني ​سأعود وأنا أكثر عزمًا".


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