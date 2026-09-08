إيلينا تقترب من اعتلاء التصنيف العالمي

اقتربت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنَّفة الثانية عالميًّا، من اعتلاء عرش التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها بعد تغلبها، الثلاثاء، على اليابانية ناومي أوساكا، الـ 13، في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ويكفي اللاعبة الإطاحة بالصينية جنج تشينوين في ربع النهائي، الجمعة، من أجل إزاحة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنَّفة الأولى.

وفي منافسات الرجال، حقق الألماني ألكسندر زفيريف، المصنَّف الثاني عالميًّا والأول في البطولة في غياب الإيطالي يانيك سينر، فوزه الثاني على التوالي بثلاث مجموعاتٍ نظيفةٍ، ليبلغ دور الثمانية.

واحتاجت الكازاخستانية، البالغة 27 عامًا، إلى ساعةٍ وست دقائق فقط للتغلب على أوساكا، الحاصلة على لقب هذه البطولة عامَي 2018 و2020، بمجموعتين 6ـ1 و6ـ4 دون أن تتعرَّض لأي إزعاجٍ حقيقي.

وبعد تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة، يناير الماضي، تبلغ ريباكينا للمرة الأولى دور الثمانية في نيويورك، ولا تحتاج سوى إلى فوزٍ واحدٍ آخرَ لإزاحة سابالينكا من صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات حتى لو أحرزت حاملة اللقب البطولة الثالثة على التوالي في نيويورك.

وخسرت البولندية إيجا شفيونتيك، الحاصلة على ستة ألقابٍ في البطولات الأربع الكبرى، أمام تشينوين، الإثنين.

وفازت بطلة أولمبياد باريس 2024 على المصنَّفة الثامنة عالميًّا 7ـ5 و6ـ3، وستواجه الفائزة من لقاء ريباكينا، الثانية، واليابانية ناومي أوساكا، الـ 13، لبلوغ نصف النهائي.

وحقَّقت المصنَّفة الـ 121 عالميًّا عودةً ثانيةً غير متوقَّعةٍ على التوالي بفوزها بالمجموعة الأولى 7ـ5 على شفيونتيك بعد أن خسرت الأشواط الخمسة الأولى من المباراة.

وبدت الحاصلة على أربعة ألقابٍ في رولان جاروس منزعجةً من مسار المباراة ومن طول كرات الصينية، فارتكبت بشكلٍ متزايدٍ أخطاءً مباشرةً مع تقدم المباراة، واستسلمت نهائيًّا بعد أن فقدت إرسالها عند التعادل 3ـ3 في المجموعة الثانية.

وعلى الرغم من محاولةٍ أخيرةٍ للمقاومة من شفيونتيك التي أنقذت ثلاث كرات مباراةٍ متتالية عند 5ـ3 و0ـ40 إلا أن البطلة الأولمبية تضمنت تأهلها بنقطتين بعد ذلك.

من جهتها، تأهلت حاملة لقب بطولة رولان جاروس الروسية ميرا أندرييفا، الخامسة عالميًّا، إلى أول ربع نهائي لها في البطولة.

وفازت اللاعبة، البالغة 19 عامًا، على روسية الأصل أناستاسيا بوتابوفا التي تمثِّل النمسا منذ نهاية عام 2025، بثلاث مجموعاتٍ 5ـ7 و6ـ4 و6ـ3.

وتخوض، الخميس، مواجهةً لبلوغ نصف النهائي أمام الأمريكية كوكو جوف، المصنَّفة الرابعة عالميًّا، التي أطاحت بمواطنتها إيفا يوفيتش بمجموعتين 6ـ1 و6ـ4.

ولدى الرجال، أقصى زفيريف الإيطالي لوتشانو دارديري، الـ 22، بثلاث مجموعات 6ـ2 و6ـ2 و7ـ6 «7ـ3» في ساعتين ونصف الساعة بأداء تحسَّن تدريجيًّا.

وكان حامل لقب رولان جاروس مهيمنًا مجدَّدًا على الإرسال «13 إرسالًا ساحقًا و72% إرسالات أولى ناجحة» دون أن يشعر بأي قلقٍ حقيقي أمام الإيطالي، منقذًا كرة الكسر الوحيدة التي منحها لمنافسه.

وسيواجه في ربع النهائي الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب، الـ 70، الذي قلب تأخره أمام الفرنسي أرتور جيا، الـ 87، ليفوز 3ـ6 و6ـ7 «7ـ0»، و7ـ6 «9ـ7»، و7ـ6 «7ـ3»، و6ـ4 بعد أن أنقذ كرة مباراةٍ في المجموعة الثالثة.

أمَّا ربع النهائي الأخير، فسيجمع البلجيكي الشاب ألكسندر بلوكس، الـ 34، الذي أقصى الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6ـ3 و4ـ6 و7ـ5 و7ـ5، مع الروسي كارين خاتشانوف، الـ 65، الذي تغلَّب بـ 7ـ5 و4ـ6 و6ـ7 «8ـ6» و6ـ1 و6ـ4 على الأمريكي ليرنر تيين.