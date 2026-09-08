ماذا قالت الصحف والقنوات الإيطالية بعد خسارة إنزاجي؟

سلَّطت الصحف والقنوات الإيطالية الضوء على السقوط الأول لمواطنها سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام نيوم في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وعنونت شبكة «سكاي سبورتس» عن الخسارة التي تلقَّاها إنزاجي على أرضه وبين جماهيره: «أول خسارةٍ يتلقَّاها إنزاجي.. ضد نيوم».

في حين ذكرت قناة «سبورت ميديا سيت» عقب الهزيمة الزرقاء: «بعد 47 مباراة.. هلال إنزاجي يخسر في الدوري السعودي».

وتطرَّقت القناة إلى أن فرقة الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم، تغلَّبت على الأزرق العاصمي، وهزمته على أرضه وبين جماهيره، وهو السقوط الأول لإنزاجي مع الهلال في المسابقات السعودية بعد 47 مباراةً.

كذلك كتب موقع «توتو ميركاتو ويب» عن الخسارة الهلالية في النسخة الجارية من الدوري السعودي، وقال: «إنزاجي يتلقَّى خسارته الأولى. كان شوط المباراة الأول كافيًا لتلقي المدرب خسارته الأولى بعد هدفٍ عكسي من رأسية السنغالي خاليدو كوليبالي قبل أن يسجل نيوم هدفه الثاني عن طريق الإيفواري أمادو كونيه».

وكان الهلال أعلن تعاقده مع الإيطالي سيموني إنزاجي، يونيو 2025، بعد رحيل البرتغالي جورجي جيسوس. وقاد المدرب الأزرق في بطولة أندية العالم التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، وخطف أنظار العالم بعد تخطيه مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ 16 بنتيجة 4ـ3 قبل أن تتوقف رحلته المونديالية بالهزيمة الأولى أمام فلومينينسي البرازيلي 1ـ2.

وتُوِّج مدرب إنتر ميلان السابق بلقب كأس الملك حينما تغلَّب في المباراة النهائية على الخلود 2ـ1، لكنَّه خسر لقب الدوري لمصلحة منافسه النصر على الرغم من عدم تلقيه أي خسارةٍ، وودَّع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد القطري بركلات الترجيح.

وبدأ إنزاجي الموسم الجديد بتحقيق خمسة انتصاراتٍ متتالية أمام الفيصلي، والفيحاء، والخليج، والأهلي في دوري المحترفين، بينما تجاوز الرائد في دور الـ 32 من مسابقة كأس الملك قبل السقوط الأول ضد نيوم، الإثنين.