الفتح.. كدمة تبعد سعدان ومشاركته غامضة

أظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها المغربي مروان سعدان، قائد فريق الفتح الأول لكرة القدم، تعرُّضه لكدمةٍ قويةٍ في مفصل القدم خلال مباراة التعاون، السبت الماضي، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن سعدان أجرى، الإثنين، كشفًا بالأشعة لدى الشريك الطبي للنادي، وسيخضع لبرنامجٍ تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في الفتح.

وبيَّن أن مشاركة اللاعب في اللقاء أمام الدرعية، الأربعاء، لم تُحدد بعد، وسينتظر القرار النهائي عقب نهاية تدريبات الثلاثاء.

واحتفظ سعدان، البالغ 34 عامًا، بمركزه مع «النموذجي» للموسم السابع منذ التعاقد معه صيف 2019 قادمًا من ريزا سبور التركي، إذ لعب حتى الآن 206 مبارياتٍ بجميع المسابقات، سجل فيها 16 هدفًا، وصنع خمسة.