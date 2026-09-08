انطلاق برنامج «Level Up» في الرياضات الإلكترونية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ممثَّلًا في الأكاديمية السعودية، إطلاق برنامج «Level Up»، بالتعاون مع شركة فانجارد بهدف تمكين خريجي الأكاديمية من اكتساب خبراتٍ عمليةٍ في قطاع الرياضات الإلكترونية من خلال المشاركة في العمليات التشغيلية الفعلية لدوري برايم للرياضات الإلكترونية.

ويأتي البرنامج التدريبي العملي امتدادًا لجهود الأكاديمية في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق المهني.

وتُسخِّر شركة فانجارد من خلال هذا التعاون خبراتها التشغيلية في قطاع الرياضات الإلكترونية، بما يتيح للخريجين فرصة التعرُّف على بيئة العمل الاحترافية، والاطلاع المباشر على عمليات تشغيل الدوري، والمشاركة في مهامَّ تشغيليةٍ بإشراف نخبةٍ من المختصين لتطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز جاهزيتهم للمسارات المهنية المستقبلية.

ويُقدَّم البرنامج مسارين تخصُّصيين، هما الإدارة التشغيلية والتحكيم حيث يكتسب المشاركون خبراتٍ عملية في إدارة البطولات، وآليات سير العمليات التشغيلية، وإدارة المباريات، وتطبيق اللوائح والأنظمة، والتنسيق بين الفرق التشغيلية، وإعداد التقارير، والتواصل المهني.

ويجرى البرنامج على مدى أسبوعين لكل دفعةٍ ضمن بيئة العمل التشغيلية لدوري برايم للرياضات الإلكترونية، ويختتم بمنح المشاركين تقييمًا مهنيًّا فرديًّا، وملاحظات تطويرية، إضافة إلى منحهم شهادة إتمام مشتركة مقدمة من الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية وشركة فانجارد.

وقالت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: «نؤمن في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بأن رحلة تطوير المواهب لا تنتهي عند انتهاء البرامج التدريبية في الأكاديمية، بل تبدأ مرحلة جديدة، تتمثل في تمكين الخريجين من تطبيق معارفهم في بيئات عمل احترافية. ويجسد التعاون مع شركة فانجارد عبر برنامج Level Up هذا التوجه من خلال إتاحة تجربة عملية تسهم في إعداد كوادر وطنية تمتلك الخبرة والجاهزية للمساهمة في نمو قطاع الرياضات الإلكترونية، ويعكس التزامنا المشترك ببناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل القطاع في السعودية».