الثلاثاء.. انطلاق دوري الأبطال بقمة الريال والإنتر

ينطلق الدور الرئيس في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026ـ2027، الثلاثاء، بست مواجهاتٍ، أهمهما قمة ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقتٍ سابقٍ إجراء الجولة الأولى من مباريات الدور الرئيس على مدار ثلاثة أيامٍ، إذ تُلعب ستٌّ منها الثلاثاء، وستٌّ الأربعاء، وستٌّ الخميس بإجمالي 18 مباراةً في الجولة الافتتاحية.

ويخوض فريق ريال مدريد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اختبارًا صعبًا أمام إنتر ميلان بقيادة كريستيان كيفو.

وخسر الريال مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس 0ـ1، فيما فاز في أول ثلاث جولاتٍ من «الليجا».

أمَّا إنتر ميلان، فحقق الفوز في أول ثلاث مبارياتٍ بـ «الكالتشيو»، ليتصدَّر الدوري الإيطالي بالتساوي مع روما ولاتسيو، ولكلٍّ منهم تسع نقاطٍ قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة أمام ريال مدريد.

ويتفوَّق ريال مدريد على إنتر ميلان في المواجهات السابقة بين الفريقين تاريخيًّا، إذ حقق الريال الفوز في عشرٍ منها، فيما فاز إنتر ميلان في سبعٍ، إضافةً إلى تعادلين خلال 19 مباراةً سابقةً جمعتهما في مختلف المسابقات.

والتقى الفريقان من قبل في مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2021ـ2022، وفاز ريال مدريد في مباراتي الجولتين 1ـ0 و2ـ0، ليؤكد تفوقه على منافسه الإيطالي.

ويتصدر سانتيلانا، لاعب ريال مدريد، ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريق وإنتر ميلان بتسجيله ستة أهدافٍ، ويأتي بعده الإيطالي روبرتو باجيو، لاعب إنتر السابق، بهدفين.

ويغيب عن صفوف ريال مدريد أربعة لاعبين في المباراة، هم برناردو سيلفا، وإدواردو كامافينجا، وأردا جولر للإيقاف، والفرنسي تشواميني بسبب الإصابة.

في المقابل، تأكَّد غياب الإيطالي فيديريكو ديماركو عن صفوف إنتر ميلان بسبب تعرُّضه لإصابةٍ في الركبة، ليكون الغياب الأبرز في تشكيلة «الأفاعي» قبل القمة الأوروبية.

وتبدو المواجهة بمنزلة اللقاء الخاص بين الثنائي الهجومي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، حيث سجل مبابي أربعة أهدافٍ حتى الآن في «الليجا»، بينما أحرز لاوتارو هدف فوز إنتر ميلان أمام نابولي في الجولة السابقة من «الكالتشيو».

وفي بقية المباريات الأخرى، يحلُّ أستون فيلا الإنجليزي ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي. ويشارك فريق المدرب الاسباني أوناي إيمري في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي على حساب فرايبورج الألماني.

ويتفوَّق أستون فيلا تاريخيًّا على كلوب بروج، إذ سبق له اللعب ضده في ثلاث مبارياتٍ، حقق خلالها الفريق الإنجليزي انتصارين، مقابل فوزٍ واحدٍ للفريق البلجيكي.

والتقى الفريقان أخيرًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال دور الـ 16 من موسم 2024ـ2025، وفاز أستون فيلا ذهابًا وإيابًا «3ـ1 خارج أرضه، و3ـ0 على أرضه».

في حين، يستضيف فريق أيك أثينا اليوناني نظيره لاسك النمساوي، وتُعدُّ المواجهة الأولى بين الفريقين في مختلف المسابقات تاريخيًّا.

ويقود المدرب الصربي ماركو نيكوليتش أيك أثينا، ويشارك الفريق في البطولة بعد فوزه بلقب الدوري اليوناني، واجتيازه مرحلة التصفيات في دوري أبطال أوروبا. أمَّا فريق لاسك، فحقق الدوري المحلي في النمسا، ثم صعد إلى مرحلة الدور الرئيس أوروبيًّا بعد ريمونتادا تاريخيةٍ تحت قيادة مدربه الألماني ديتمار كوباور.

وفي الأدوار التمهيدية الأخيرة، واجه لاسك فريق سلتيك الإسكتلندي، وخسر 0ـ3 في الذهاب، لكن في مباراة الإياب بالنمسا، حقق الفريق ريمونتادا تاريخيةً مذهلةً، وفاز 5ـ1 بعد التمديد، ليتأهل بمجموع المباراتين 5ـ4.

ويعود بوروسيا دورتموند من جديدٍ في المسابقة الأوروبية الأهم عندما يستضيف خصمه فياريال الإسباني على ملعب سيجنال أيدونا بارك في ألمانيا.

وسبق لدورتموند الفوز على فياريال 4ـ0 في الدور الرئيس من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

ويقود الكرواتي نيكو كوفاتش دورتموند، وفاز معه على فياريال برباعيةٍ في الموسم الماضي، بينما يتولَّى الإسباني إينيجو بيريز تدريب فياريال بعد قيادته الناجحة رايو فاييكانو الموسم الماضي.

وفي مدينة بورتو البرتغالية، يواجه فريق بورتو خصمه مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراةٍ قويةٍ. ويقود سيتي الموسم الجاري الإيطالي إنزو ماريسكا الذي تولى تدريب الفريق خلفًا للإسباني بيب جوارديولا، بينما يقود الإيطالي فاريولي فريق بورتو.

وأجرى سيتي عددًا من التغييرات في تشكيلته بعد رحيل عناصر الخبرة مثل رودريجو هرنانديز، وبرناردو سيلفا حيث ضمَّ الفريق إنزو فرنانديز من تشيلسي، وإليوت أندرسون من فورست، إضافةً إلى المغربي أيوب بوعدي، نجم ليل الفرنسي.

ولعب بورتو ومانشستر سيتي أربع مبارياتٍ سابقة، كانت الغلبة فيها للفريق الإنجليزي الذي فاز في ثلاثٍ مقابل تعادلٍ واحدٍ.

وفي المواجهة السادسة، سيلعب فريق ليل أمام ريال بيتيس الإسباني في فرنسا.

وتأهل ليل بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، بينما تأهل ريال بيتيس إلى دوري أبطال أوروبا عقب إنهاء موسم الدوري الإسباني في المركز الخامس.

ولم يواجه ليل منافسه ريال بيتيس في أي مباراةٍ رسميةٍ سابقةٍ، كما ستكون هذه المواجهة الأولى بين جيلين مختلفين من المدربين، إذ يقود بيتيس المدرب الخبير مانويل بليجريني، فيما يقود ليل المدرب الإيطالي دافيد أنشيلوتي، ابن كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيل الحالي.