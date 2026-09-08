الهلال.. الفحص يحدد غياب بونو وسامرفيل

يخضع المغربي ياسين بونو والهولندي سامرفيل، لاعبا فريق الهلال الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية الثلاثاء، وذلك بعد الإصابة التي تعرضا لها أمام نيوم الإثنين، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ الإسباني خوان خيمينيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي، سيحدد وفق نتيجة الفحص مدى قدرة اللاعبَين على اللحاق بمواجهة التعاون الدورية السبت المقبل من عدمه.

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى استبدال بونو قبل دقائق من انطلاقة المواجهة الماضية، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية خلال فترة الإحماء، فيما أكمل سامرفيل المباراة.

ومنح إنزاجي اللاعبين راحة عن تدريبات الثلاثاء على أن يعود الجميع الأربعاء، استعدادًا لمواجهة التعاون، التي تلعب السبت في بريدة لحساب الجولة السابعة.

وتعرض الهلال للخسارة الأولى الموسم الجاري بهدفين دون مقابل أمام نيوم، في المباراة التي احتضنها ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

ويحتل الهلال صدارة دوري روشن «مؤقتًا» برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات وخسارة وحيدة.