جراحة في القلب تبعد ماكتوميناي عن نابولي

خضع الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، لعمليةٍ جراحيةٍ ناجحةٍ لعلاج مشكلةٍ بسيطةٍ في القلب، وسيعود إلى التدريبات بعد أسبوعين.

وكان اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي عانى أخيرًا من اضطرابٍ في نظم القلب، وهي مشكلةٌ لا تُعدُّ خطيرةً، لكنَّها استدعت تدخُّلًا جراحيًّا.

وقال النادي الإيطالي في بيانٍ: «خضع سكوت ماكتوميناي، الثلاثاء، لعملية استئصالٍ بالقسطرة، وقد تكلَّلت بنجاحٍ كاملٍ».

وأضاف: «سيحصل ماكتوميناي على راحةٍ لمدة أسبوعين قبل أن يستأنف التدريبات».

ويُعد اللاعب، البالغ 29 عامًا، من الركائز الأساسية في نابولي منذ انضمامه من مانشستر يونايتد عام 2024، إذ سجل 27 هدفًا في 82 مباراة.