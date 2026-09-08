فينالدوم يوقّع ويتابع الاتحاد من المدرّجات

يتابع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مواجهة الفيحاء من مدرَّجات ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بعد ساعاتٍ من توقيعه عقده الاحترافي مع النادي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته، أن اللاعب، البالغ 35 عامًا، سيخضع لبرنامجٍ خاصٍّ بهدف تجهيزه للمشاركة مع المجموعة بسبب غيابه فترةً طويلةً من خوض المباريات، وسيسبق ذلك اختباراتٌ ميدانيةٌ لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاءات.

وأشار إلى أن فينالدوم خضع لبرنامجٍ إعدادي في مدينة دبي بعد نهاية ارتباطه مع الاتفاق، وقبل التوقيع الرسمي مع الاتحاد.

وكانت إدارة القطب الجداوي، أعلنت التوقيع مع فينالدوم لمدة موسمٍ واحدٍ فور وصوله إلى جدة، في حضور البرتغالي دومينجوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي للنادي، وفق حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الثلاثاء.

وتُعدُّ صفقة الهولندي مع الاتحاد السابعة في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع راكان كعبي من الفيحاء، وفارس عابدي من نيوم، والسنغالي ديون لوبي من ألميريا الإسباني، ومختار علي من الاتفاق، والكولومبي ريتشارد ريوس من بنفيكا البرتغالي، إضافةً إلى عودة مروان الصحفي بعد نهاية إعارته إلى رويال أنتويرب البلجيكي.